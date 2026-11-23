Am Sonntagabend, des 22. November kontrollierte die Polizei einen Autofahrer in Melk. Gegen 21.15 Uhr hielten Beamte den 41-jährigen Ungarn in der Wachbergstraße an.
Dabei bemerkten die Polizisten starken Cannabisgeruch im Fahrzeug. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie geringe Mengen Cannabiskraut und entsprechende Utensilien. Die Gegenstände wurden sichergestellt.
Eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Dem 41-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch die Weiterfahrt wurde untersagt.
Doch nicht nur der Lenker muss mit Konsequenzen rechnen. Auch sein 46-jähriger Beifahrer wird bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.
Gegen beide besteht der Verdacht auf Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz. Der Lenker wird zusätzlich bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.