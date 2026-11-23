i Bei der Kontrolle bemerkten Polizisten starken Cannabisgeruch im Auto. Getty Images/iStockphoto Polizeikontrolle in Melk Kontrolle – Cannabisgeruch verriet Drogenlenker (41) Bei einer Polizeikontrolle in Melk fiel starker Cannabisgeruch auf. Für einen 41-jährigen Autofahrer hatte das Konsequenzen. Von Elena Lick 23.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntagabend, des 22. November kontrollierte die Polizei einen Autofahrer in Melk. Gegen 21.15 Uhr hielten Beamte den 41-jährigen Ungarn in der Wachbergstraße an.

Die Bilder des Tages i ?

Dabei bemerkten die Polizisten starken Cannabisgeruch im Fahrzeug. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie geringe Mengen Cannabiskraut und entsprechende Utensilien. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Führerschein vorläufig weg

Eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Dem 41-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch die Weiterfahrt wurde untersagt.

Mehrere Anzeigen

Doch nicht nur der Lenker muss mit Konsequenzen rechnen. Auch sein 46-jähriger Beifahrer wird bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Gegen beide besteht der Verdacht auf Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz. Der Lenker wird zusätzlich bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.