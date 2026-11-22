i Ein Radfahrer prallte in Tirol gegen die Windschutzscheibe eines Autos. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. pixabay 47-Jähriger schwer verletzt Radler bei Unfall gegen Windschutzscheibe geschleudert In Ebbs kollidierte ein Auto mit einem 47-jährigen Radfahrer. Der Mann wurde schwer an der Schulter verletzt. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Sonntag in Ebbs ein 47-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann prallte gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Pkw.

Der Unfall ereignete sich am 22. November gegen 12.45 Uhr. Eine 43-jährige Österreicherin fuhr mit ihrem Auto von ihrer Wohnadresse auf eine Gemeindestraße in Ebbs (Bezirk Kufstein).

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Radfahrer schwer verletzt

Dabei kam es zur Kollision mit einem 47-jährigen Radfahrer, der auf der Straße unterwegs war.

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Der Mann prallte mit der rechten Körperhälfte auf die Motorhaube und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Er blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde der 47-Jährige mit einer schweren Verletzung im Bereich der rechten Schulter in das Krankenhaus Kufstein gebracht.