Wer in Tirol Urlaub macht, kann mit einer Gästekarte vielerorts kräftig sparen. Einheimische müssen dagegen teilweise tiefer in die Tasche greifen. Genau das sorgt jetzt für Ärger bei der Arbeiterkammer (AK) Tirol. Präsident Erwin Zangerl spricht von einer groben Ungleichbehandlung und will rechtliche Schritte prüfen lassen.
Der Hintergrund: Die beliebten Einheimischen-Tarife stehen wegen der europäischen Geoblocking-Verordnung weiterhin zur Diskussion. Eine zufriedenstellende Lösung durch die EU-Kommission gibt es laut AK bisher nicht.
Besonders sauer stößt Zangerl auf, dass Urlauber mit Gästekarten weiterhin zahlreiche Vergünstigungen erhalten. Das betrifft nicht nur Skipisten, sondern auch kommunale Einrichtungen und öffentliche Verkehrsmittel. Manche Angebote können Gäste sogar kostenlos nutzen.
"Die Tarife für Einheimische abzuschaffen, aber Gäste zu bevorzugen, ist eine grobe Ungleichbehandlung, die inakzeptabel ist", kritisiert Zangerl.
Für ihn ist nicht nachvollziehbar, warum Vergünstigungen für Tiroler infrage gestellt werden, während Touristen weiterhin bevorzugt werden können.
Die Arbeiterkammer unterstützt deshalb den Vorstoß von Landeshauptmann Anton Mattle, die Einheimischen-Tarife auch ohne Zustimmung der EU in Tirol beizubehalten.
Gleichzeitig will die AK prüfen, ob die Vorteile durch Gästekarten rechtlich zulässig sind, wenn Einheimische für dieselben Leistungen mehr bezahlen müssen.
"Die Tirolerinnen und Tiroler sind keine Gäste im eigenen Land. Sie haben ein Recht darauf, dass ihre Interessen genauso ernst genommen werden wie jene der Tourismuswirtschaft", stellt Zangerl klar.
Der AK-Präsident erinnert daran, dass die heimische Bevölkerung durch Steuern und Abgaben wesentlich zur touristischen Infrastruktur beiträgt. Werden Einheimischen Vergünstigungen gestrichen, während Urlauber weiterhin profitieren, könnte das den Unmut über den Tourismus verstärken.
Zangerl fordert deshalb eine klare Entscheidung: Entweder Tirol behält die Einheimischen-Tarife im Alleingang bei oder das Land verpflichtet die Tourismusverbände gesetzlich dazu, Gäste und Einheimische gleichzubehandeln.