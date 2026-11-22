i Innsbruck Tourismus / Manuel Kottersteger AK-Chef geht auf Barrikaden Einheimische zahlen mehr! Touristen zahlen weniger Urlauber bekommen in Tirol zahlreiche Vergünstigungen, Einheimische sollen ihre verlieren. Die Arbeiterkammer droht jetzt mit rechtlichen Schritten. Von Österreich Heute 22.11.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Tirol Urlaub macht, kann mit einer Gästekarte vielerorts kräftig sparen. Einheimische müssen dagegen teilweise tiefer in die Tasche greifen. Genau das sorgt jetzt für Ärger bei der Arbeiterkammer (AK) Tirol. Präsident Erwin Zangerl spricht von einer groben Ungleichbehandlung und will rechtliche Schritte prüfen lassen.

Der Hintergrund: Die beliebten Einheimischen-Tarife stehen wegen der europäischen Geoblocking-Verordnung weiterhin zur Diskussion. Eine zufriedenstellende Lösung durch die EU-Kommission gibt es laut AK bisher nicht.

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Gäste sparen, Einheimische zahlen mehr

Besonders sauer stößt Zangerl auf, dass Urlauber mit Gästekarten weiterhin zahlreiche Vergünstigungen erhalten. Das betrifft nicht nur Skipisten, sondern auch kommunale Einrichtungen und öffentliche Verkehrsmittel. Manche Angebote können Gäste sogar kostenlos nutzen.

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"Die Tarife für Einheimische abzuschaffen, aber Gäste zu bevorzugen, ist eine grobe Ungleichbehandlung, die inakzeptabel ist", kritisiert Zangerl.

Für ihn ist nicht nachvollziehbar, warum Vergünstigungen für Tiroler infrage gestellt werden, während Touristen weiterhin bevorzugt werden können.

AK prüft rechtliche Schritte

Die Arbeiterkammer unterstützt deshalb den Vorstoß von Landeshauptmann Anton Mattle, die Einheimischen-Tarife auch ohne Zustimmung der EU in Tirol beizubehalten.

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Gleichzeitig will die AK prüfen, ob die Vorteile durch Gästekarten rechtlich zulässig sind, wenn Einheimische für dieselben Leistungen mehr bezahlen müssen.

"Die Tirolerinnen und Tiroler sind keine Gäste im eigenen Land. Sie haben ein Recht darauf, dass ihre Interessen genauso ernst genommen werden wie jene der Tourismuswirtschaft", stellt Zangerl klar.

Forderung an das Land Tirol

Der AK-Präsident erinnert daran, dass die heimische Bevölkerung durch Steuern und Abgaben wesentlich zur touristischen Infrastruktur beiträgt. Werden Einheimischen Vergünstigungen gestrichen, während Urlauber weiterhin profitieren, könnte das den Unmut über den Tourismus verstärken.

Zangerl fordert deshalb eine klare Entscheidung: Entweder Tirol behält die Einheimischen-Tarife im Alleingang bei oder das Land verpflichtet die Tourismusverbände gesetzlich dazu, Gäste und Einheimische gleichzubehandeln.