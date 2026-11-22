Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer raste mit 101 km/h durch das Ortsgebiet von Hochfilzen. Erlaubt waren auf der B164 lediglich 50 km/h. Die Polizei nahm ihm den Führerschein sofort ab.
Am Sonntagvormittag wurde ein 19-jähriger Österreicher auf der B164 in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt.
Gegen 10.45 Uhr erfassten ihn Polizisten mit 101 km/h – und das innerhalb des Ortsgebiets, wo maximal 50 km/h erlaubt sind.
Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von 47 km/h. Für den jungen Lenker hatte das unmittelbare Folgen.
Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Der Probeführerscheinbesitzer wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.