i Ein Probeführerscheinbesitzer raste durch Hochfilzen. Nach Abzug der Toleranz lag er 47 km/h über dem Limit. iStock Probeführerschein ist weg Mit 101 km/h durch Ort – 19-Jähriger ist Schein los Statt 50 km/h war ein 19-Jähriger mit 101 km/h unterwegs. Die Polizei nahm ihm den Führerschein sofort ab. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer raste mit 101 km/h durch das Ortsgebiet von Hochfilzen. Erlaubt waren auf der B164 lediglich 50 km/h. Die Polizei nahm ihm den Führerschein sofort ab.

Am Sonntagvormittag wurde ein 19-jähriger Österreicher auf der B164 in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt.

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Gegen 10.45 Uhr erfassten ihn Polizisten mit 101 km/h – und das innerhalb des Ortsgebiets, wo maximal 50 km/h erlaubt sind.

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Bei Bezirkshauptmannschaft angezeigt

Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von 47 km/h. Für den jungen Lenker hatte das unmittelbare Folgen.

Die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Der Probeführerscheinbesitzer wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.