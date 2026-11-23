i Menschenrettung nach Autobahnunfall: FF Wiener Neudorf im Einsatz Feuerwehr Wiener Neudorf Unfall auf der A2 VW Golf bei Crash mit Lkw zerquetscht – Lenker verletzt Schwerer Unfall auf der A2 bei Wiener Neudorf: Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw musste die Feuerwehr einen verletzten Autofahrer befreien. Von Erich Wessely 23.11.2026, 18:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiger Verkehrsunfall hat am Montag (23. November) auf der Südautobahn (A2) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 13 Uhr kollidierten in Fahrtrichtung Graz ein VW Golf und ein Lkw. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Heck des Pkw massiv eingedrückt. Der verletzte Lenker war in seinem völlig deformierten Fahrzeug eingeschlossen.

Feuerwehr musste Auto aufschneiden

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) rückte zur Menschenrettung aus. Während die Einsatzkräfte einen Brandschutz aufbauten, begannen sie in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst mit der Befreiung des Verletzten, wie es in einer Aussendung heißt.

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Menschenrettung nach Autobahnunfall i ?

Mit hydraulischen Rettungsgeräten entfernten die Feuerwehrleute die Türen sowie die B-Säule auf der Fahrerseite. Während der aufwendigen Rettungsaktion wurde der Lenker im Unfallwrack von einem Feuerwehrmitglied betreut – mehr Infos auch unter www.ff-wr-neudorf.at und facebook.com/ff.wr.neudorf

16 Feuerwehrleute im Einsatz

Nachdem die Fahrerseite geöffnet worden war, konnten die Einsatzkräfte den Verletzten gemeinsam mit dem Rettungsdienst auf ein Spineboard heben und schonend aus dem Fahrzeug befreien.

Anschließend wurde der schwer beschädigte VW Golf von der Autobahn abtransportiert. Insgesamt standen 16 Mitglieder der Feuerwehr Wiener Neudorf mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit nicht bekannt.