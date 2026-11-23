i Podiumsdiskussion mit Andreas Schaffhauser, Ingrid Schögel, Martina Diesner-Wais, Anton Bodenstein (v.l) GeoSphere Klimawandel Wachauer Wein in Gefahr – Forscher schlagen Alarm Steigende Temperaturen und zunehmende Trockenheit setzen den Winzern in der Wachau zu. Eine neue Studie zeigt, wie ernst die Lage bereits ist. Von Elena Lick 23.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wachau ist für ihre Weine weltberühmt. Doch der Klimawandel macht den Winzern zunehmend zu schaffen. Drei Jahre lang untersuchten Forscher der GeoSphere Austria die Auswirkungen auf die Region. Die Ergebnisse wurden am Montag in Dürnstein (Bezirk Krems) präsentiert.

Zwei Grad wärmer seit den 1950ern

Die Zahlen zeigen eine deutliche Entwicklung. Rund um Krems stiegen die Temperaturen seit den 1950er-Jahren um durchschnittlich zwei Grad. Besonders problematisch ist die zunehmende Trockenheit.

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Denn selbst bei gleichbleibenden Niederschlägen verschlechtert sich die Wasserbilanz. Durch die höheren Temperaturen verdunstet immer mehr Wasser. Auch extreme Dürreperioden könnten künftig häufiger auftreten.

Für die Winzer bedeutet das zusätzliche Herausforderungen. Sowohl die Erträge als auch die Qualität der Weine könnten darunter leiden.

Bewässerung wird immer wichtiger

Die Wissenschaftler untersuchten auch die Böden der Wachau. An zehn Standorten wurden Feuchtigkeit und Temperatur gemessen. Dabei zeigte sich, dass gezielte Bewässerung teilweise stärker wirkt als natürlicher Regen. Die Effekte waren bis zu 60 Zentimeter tief nachweisbar.

Auch die berühmten Steinterrassen spielen eine Rolle. Ihre Mauern speichern Wärme und erhöhen die Bodentemperatur deutlich. Längeres Gras kann hingegen helfen, den Boden zu kühlen. "Als Wachauer Winzerinnen und Winzer spüren wir die Folgen der Klimaerwärmung unmittelbar in unseren Weingärten", erklärt Anton Bodenstein vom Regionalen Weinkomitee Wachau.

Auch Frost bleibt eine Gefahr

Überraschend ist ein weiteres Ergebnis: Obwohl Frostnächte künftig seltener werden, können sie für die Reben gefährlicher werden. Besonders wichtig sind dabei die Kaltluftströme aus den Seitentälern.

Neue geologische Karten sollen den Winzern helfen, geeignete Standorte und Rebsorten auszuwählen. Damit soll der Weinbau in der Wachau auch für kommende Generationen gesichert werden.