i FPÖ-Wirtschaftssprecher René Hansy im Gemeinderat FPÖ NÖ Streit um Stadtfinanzen FPÖ warnt: "Baden steuert auf massiven Schuldenberg zu" In Baden wächst laut FPÖ der Schuldenberg. Gleichzeitig drängen die Freiheitlichen auf Maßnahmen zum Hochwasserschutz entlang der Schwechat. Von Elena Lick 23.11.2026, 17:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Baden sorgt die Finanzlage für politische Diskussionen. Laut FPÖ könnten die Stadtschulden bis 2031 deutlich steigen. Gleichzeitig fordern die Freiheitlichen dringend notwendige Maßnahmen zum Hochwasserschutz entlang der Schwechat.

Ende 2025 lag die Verschuldung laut FPÖ bei rund 800 Euro pro Einwohner. Bis Ende 2031 könnten es laut Finanzplan rund 2.500 Euro sein. Und das, obwohl die Gebühren für Wasser und Kanal im Juli 2025 um jeweils rund 43 Prozent erhöht wurden.

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"Wenn immer mehr Geld für Zinsen und Kreditraten draufgeht, bleibt weniger für Hochwasserschutz, Kindergärten und Sanierungen", warnt FPÖ-Wirtschaftssprecher René Hansy.

Forsthuber (l.), Zillner beim Lokalaugenschein privat

Millionenloch im Budget befürchtet

Für 2027 plant Baden mit 4,9 Millionen Euro an Landeszuschüssen. Laut FPÖ wäre das fast fünfmal so viel wie 2025. Dennoch könnte eine Finanzierungslücke von rund 2,2 Millionen Euro bleiben. Hansy spricht von "Budget-Voodoo" und fordert Klarheit über zugesagte Förderungen und mögliche Einsparungen.

Hochwasserschutz kommt in den Ausschuss

Unterdessen gibt es Bewegung beim Hochwasserschutz entlang der Schwechat. Ein Dringlichkeitsantrag der FPÖ wurde im Gemeinderat einstimmig dem Bauausschuss zugewiesen. Im März 2027 soll das Thema behandelt werden.

Die Freiheitlichen warnen vor möglichen Schäden an historischen Ufermauern. Auswaschungen und freiliegende Fundamente müssten genauer untersucht werden. Auch eine weitere Vertiefung des Flussbetts könnte laut FPÖ die Stabilität angrenzender Bauwerke beeinträchtigen.

FPÖ-Stadtrat Gottfried Forsthuber fordert deshalb einen verbindlichen Sanierungsplan samt Finanzierung und Zeitplan. "Die einstimmige Zuweisung ist ein erster Schritt. Jetzt müssen daraus konkrete Maßnahmen werden", betont Forsthuber.