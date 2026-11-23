i Fabio Pammer ist weiterhin in Rekordlaune und erzielt 3 NÖ Nachwuchsrekorde. SKATE UNION Wiener Neustadt Nicht zu bremsen! Eisschnelllauf: Fabio (15) mit drei neuen Rekorden Der 15-jährige Fabio Pammer aus Wiener Neustadt zeigte in Bayern sein Können. Bei drei Starts stellte er gleich drei neue Landesrekorde auf. Von Elena Lick 23.11.2026, 17:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 15-jährige Fabio Pammer ist kaum zu bremsen. Beim "Max Eicher Gedenkrennen" im bayerischen Inzell zeigte der Wiener Neustädter sein Können. Der Nachwuchssportler der Skate Union Wiener Neustadt stellte gleich drei neue niederösterreichische Rekorde auf.

Fabio Pammer beim "Max Eicher Gedenkrennen" i ?

Besonders beeindruckend war seine Leistung über 1.500 Meter. Hier verbesserte er seine persönliche Bestzeit um ganze zehn Sekunden. Auch über 500 und 1.000 Meter war er schneller als zuvor. Dabei hatte er seine Bestzeiten erst zwei Wochen zuvor verbessert.

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Trainer ist begeistert

Auch international konnte der zweifache österreichische Nachwuchsmeister überzeugen. Unter Teilnehmern aus sechs Nationen belegte er den fünften Platz.

Die Bilder des Tages i ?

"Fabio ist sehr fokussiert bei der Sache", lobt Nachwuchstrainer Wilfried Steinbrucker. Seine Leistungen würden das Team Woche für Woche überraschen. Die Vorfreude auf die nächsten Rennen sei entsprechend groß.

Eisschnelllauf bleibt gefragt

Auch abseits der Rekordjagd gibt es Neuigkeiten. Ende Jänner 2027 treten weitere Nachwuchsteams am Weissensee an.

Erstmals ist auch die BHAK für Führung und Sicherheit vertreten. Gemeinsam mit dem BORG Ternitz nimmt sie an den niederländischen Langstreckenmeisterschaften teil.