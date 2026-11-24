Rasselnde Ketten, laute Glocken und furchterregende Masken: Bei vielen Krampusläufen geht es mittlerweile ziemlich wild zu. In Waidhofen an der Ybbs (NÖ) wollte man am Samstag zeigen, dass es auch anders geht. Dort wurde eine alte Nikolaustradition wieder aufgegriffen.
Im geschmückten Winter-Schanigarten einer Zuckerbäckerei traf der Nikolo des Kulturkreises Freisingerberg auf die Waidhofner Turmteifln. Die Besonderheit: Nicht die Krampusse bestimmten das Geschehen, sondern der Nikolaus.
Die Krampusse durften mit ihren Glocken lärmen und für Schrecken sorgen. Doch der Nikolo hatte das letzte Wort. Mit einer Handbewegung konnte er dem Treiben Einhalt gebieten.
Hinter der Aktion steckt der 78-jährige Waidhofner Zuckerbäcker und Heimatforscher Karl Piaty. Er sieht die Entwicklung mancher Krampusläufe kritisch. Vor allem die zunehmende Härte und die damit verbundenen Verletzungen bereiten ihm Sorgen.
"Was ist aus diesem Brauch geworden, wenn am Ende die Polizei für Ruhe sorgen und die Rettung Verletzte versorgen muss?", fragt Piaty. Für ihn sollte der Nikolaus wieder stärker im Mittelpunkt stehen. Schließlich gehe es bei der Tradition vor allem um kleine Kinder und ihre Familien.
Eine weitere Besonderheit gab es in Waidhofen: Mit Renate Wachauer übernahm eine Frau die Rolle des Nikolaus.
Laut Piaty hat das in der Stadt sogar einen historischen Bezug.