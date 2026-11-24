i Der Nikolo mit den Waidhofner Turm Teifln Karl Piaty Brauchtum statt Gewalt Nikolo zeigt Krampussen in Waidhofen die Grenzen In Waidhofen an der Ybbs wurde ein alter Nikolausbrauch wiederbelebt. Dabei stand nicht der Krampus, sondern der Nikolo im Mittelpunkt. Von Elena Lick 24.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rasselnde Ketten, laute Glocken und furchterregende Masken: Bei vielen Krampusläufen geht es mittlerweile ziemlich wild zu. In Waidhofen an der Ybbs (NÖ) wollte man am Samstag zeigen, dass es auch anders geht. Dort wurde eine alte Nikolaustradition wieder aufgegriffen.

In Waidhofen/Ybbs steht das traditionelle Brauchtum im Mittelpunkt i ?

Im geschmückten Winter-Schanigarten einer Zuckerbäckerei traf der Nikolo des Kulturkreises Freisingerberg auf die Waidhofner Turmteifln. Die Besonderheit: Nicht die Krampusse bestimmten das Geschehen, sondern der Nikolaus.

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Nikolo weist Krampusse in die Schranken

Die Krampusse durften mit ihren Glocken lärmen und für Schrecken sorgen. Doch der Nikolo hatte das letzte Wort. Mit einer Handbewegung konnte er dem Treiben Einhalt gebieten.

Hinter der Aktion steckt der 78-jährige Waidhofner Zuckerbäcker und Heimatforscher Karl Piaty. Er sieht die Entwicklung mancher Krampusläufe kritisch. Vor allem die zunehmende Härte und die damit verbundenen Verletzungen bereiten ihm Sorgen.

Die Bilder des Tages i ?

"Was ist aus diesem Brauch geworden, wenn am Ende die Polizei für Ruhe sorgen und die Rettung Verletzte versorgen muss?", fragt Piaty. Für ihn sollte der Nikolaus wieder stärker im Mittelpunkt stehen. Schließlich gehe es bei der Tradition vor allem um kleine Kinder und ihre Familien.

Frau schlüpft in die Rolle des Nikolo

Eine weitere Besonderheit gab es in Waidhofen: Mit Renate Wachauer übernahm eine Frau die Rolle des Nikolaus.

Laut Piaty hat das in der Stadt sogar einen historischen Bezug.