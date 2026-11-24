i Die Opferschutzgruppe unterstützt gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des UK St. Pölten die Aktion „Orange the World“ UK St. Pölten Aktion gegen Gewalt an Frauen 16 Tage gegen Gewalt: Klinikum leuchtet orange Das Universitätsklinikum St. Pölten setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Doch hinter der orangefarbenen Beleuchtung steckt mehr als Symbolik. Von Elena Lick 24.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab Dienstag, dem 25. November wird es in St. Pölten orange. Das Universitätsklinikum beteiligt sich erneut an der Kampagne "Orange the World". Bis zum 10. Dezember wird das Gebäude orange beleuchtet.

Die Bilder des Tages i ?

Die weltweite Aktion macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Dazu zählen körperliche Übergriffe, Drohungen und psychische Gewalt. Auch Kontrolle und Einschüchterung gehören dazu. Mit der Beleuchtung will das Klinikum Solidarität zeigen. Mitarbeiter tragen zudem orangefarbene Sticker, um auf das Thema hinzuweisen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hilfe für Betroffene seit 2011

Doch im Klinikum gibt es auch konkrete Unterstützung. Bereits seit 2011 besteht eine eigene Opferschutzgruppe. Sie kümmert sich um Menschen, die häusliche Gewalt erfahren haben.

Das Team unterstützt bei der medizinischen und psychosozialen Versorgung. Bei Bedarf begleitet es Betroffene auch bei einer Anzeige. Zudem vermittelt es Kontakte zu Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen.

Gewalt bleibt oft unbemerkt

Nicht jede Form von Gewalt hinterlässt sichtbare Verletzungen. Auch psychische Belastungen können auf Gewalterfahrungen hinweisen. Deshalb setzt das Klinikum auf die Schulung seiner Beschäftigten. Ärzte und Pflegekräfte sollen mögliche Warnsignale frühzeitig erkennen. Durch gezieltes Nachfragen können sie Betroffenen den Zugang zu Hilfe erleichtern.

Die Unterstützung soll dabei nicht auf die Aktionstage beschränkt bleiben. Die Opferschutzgruppe steht Betroffenen das ganze Jahr über zur Seite.