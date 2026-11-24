i AK-NÖ-Präsident Markus Wieser zu den pauschalen Verdächtigungen gegen Arbeitnehmern AK Niederösterreich/Vyhnalek Streit um Arbeitsmarkt AK-Chef warnt vor Generalverdacht gegen Arbeitnehmer Die Wirtschaftskammer fordert strengere Krankenstandskontrollen. Nun warnt AK-Präsident vor pauschalen Verdächtigungen gegen Beschäftigte. Von Elena Lick 24.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Forderung nach strengeren Krankenstandskontrollen sorgt für Diskussionen. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich sprach sich zuletzt für schnellere und verstärkte Überprüfungen aus. Nun meldet sich AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser zu Wort.

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Er kritisiert pauschale Verdächtigungen gegen Arbeitnehmer. Diese seien nicht nur unangebracht, sondern würden auch keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Seine Aussagen könnten sich auf die jüngsten Forderungen der Wirtschaftskammer beziehen.

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Mehr Jobs statt Misstrauen

Stattdessen müsse der Fokus auf der Beschäftigung liegen. Besonders ältere Arbeitnehmer hätten es zunehmend schwer. Ende Oktober waren in Niederösterreich rund 17.000 Menschen über 50 arbeitslos gemeldet. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr.

Gleichzeitig sinkt die Zahl der Lehrbetriebe. Österreichweit bilden inzwischen rund ein Drittel weniger Unternehmen Lehrlinge aus als noch 2010. "Wenn man qualifizierte Fachkräfte möchte, dann muss man sie auch selbst ausbilden", betont Wieser.

Millionen für Beschäftigte zurückgeholt

Auch bei bestehenden Arbeitsverhältnissen sieht die AK Handlungsbedarf. Allein im ersten Halbjahr wandten sich rund 60.000 Beschäftigte mit Problemen an die Arbeiterkammer Niederösterreich. Dabei wurden laut AK insgesamt 70,7 Millionen Euro an berechtigten Ansprüchen zurückgeholt. "Das ist Geld, das den Beschäftigten gehört", so Wieser.

Der AK-Präsident fordert daher mehr Maßnahmen zur Stärkung der Beschäftigung. Auch das Potenzial älterer Arbeitsuchender müsse besser genutzt werden. Unternehmen und Politik seien gefordert, Arbeitsplätze und Einkommen langfristig zu sichern.