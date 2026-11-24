Nach dem großen Ärger über die Schließung der Postpartnerstelle in Traismauer (Bezirk St. Pölten) gibt es jetzt eine erfreuliche Wendung. Wie die Stadtgemeinde am Montag mitteilt, wurde ein neuer Betreiber gefunden. Bereits am 21. Dezember 2026 soll die Postversorgung im Ort wieder aufgenommen werden – und damit deutlich früher als ursprünglich erwartet.
Die ATS Baustoffhandel GmbH mit den beiden Geschäftsführern Sevki Alp Yalpi und Turgut Asanov wird künftig die Postdienstleistungen übernehmen. Der neue Standort entsteht am Hauptplatz 9 in der ehemaligen Bipa-Filiale.
Die Lösung wurde gemeinsam mit der Österreichischen Post und der Stadtgemeinde Traismauer erarbeitet. Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) hatte sich nach Bekanntwerden der Schließung persönlich eingeschaltet und Gespräche über mögliche Nachfolger geführt.
"Es war uns ein großes Anliegen, die Postversorgung in Traismauer langfristig sicherzustellen. Umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam mit der Österreichischen Post und der Firma ATS Baustoffhandel GmbH eine gute und auch örtlich zentrale Lösung für unsere Bevölkerung finden konnten", betont Pfeffer.
Die bisherige Postpartnerstelle hatte Ende Oktober geschlossen und damit für heftige Kritik gesorgt. Besonders in den sozialen Medien machten zahlreiche Bürger ihrem Ärger Luft. Wer Pakete abholen oder Briefe aufgeben wollte, musste seither nach Herzogenburg ausweichen.
Auch die Stadtgemeinde hatte die kurzfristige Schließung kritisiert. Ursprünglich war von einem Ende der Partnerschaft erst im Dezember die Rede gewesen. Eine Verlängerung des bisherigen Betriebs kam allerdings nicht zustande.
Zunächst hatte es geheißen, dass frühestens Mitte Jänner 2027 ein neuer Postpartner zur Verfügung stehen könnte. Nun steht der neue Betreiber fest und die Wiedereröffnung ist bereits für den 21. Dezember vorgesehen.
Damit soll der zusätzliche Weg nach Herzogenburg für die Traismaurer noch vor Weihnachten Geschichte sein.