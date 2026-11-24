i Streit um Notarzt-Stützpunkte in NÖ: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (r.) griff jetzt durch. APA-Images, NLK Mikl-Leitner knallhart Diese 11 Notarzt-Stützpunkte werden in NÖ geschlossen Paukenschlag in der NÖ-Landesregierung: Nach "Heute"-Infos kommt es im Notarzt-Streit zu einem Kompetenzentzug. Mikl-Leitner griff durch. Von Niederösterreich Heute 24.11.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ereignisse rund um die umstrittene Notarztreform in Niederösterreich überschlagen sich. Nach dem wochenlangen politischen Tauziehen um die geplante Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte greift Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nun durch.

Nach "Heute"-Informationen aus der noch laufenden Regierungssitzung kommt es zu einem Kompetenzentzug für SPÖ-Landesrätin Eva Prischl.

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Elf Notarztstützpunkte werden geschlossen

Die ÖVP soll in der Regierungssitzung SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich (in Vertretung der erkrankten Landesrätin Eva Prischl) die Kompetenzen weggenommen haben – damit ist der Weg frei für die Umsetzung der Reform und die Schließungen der Notarztstützpunkte mit 1. April 2027.

Brisanter Paragraf 16

Eine entscheidende Rolle dürfte dabei der Paragraf 16 der Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung spielen. Dieser sieht vor, dass die Mitglieder der Landesregierung innerhalb ihres Wirkungsbereichs zur Durchführung der Regierungsbeschlüsse verpflichtet sind.

Betroffen von den Notarzt-Schließungen: Aspang

Groß-Enzersdorf

Groß Gerungs

Hainburg

Klosterneuburg

Pöggstall

Purkersdorf

Raabs an der Thaya

Retz

Waidhofen an der Ybbs

Ybbs-Persenbeug

Statt bisher 32 soll es künftig nur noch 21 Notarztstützpunkte in Niederösterreich geben.

Kommt ein Regierungsmitglied seinen Verpflichtungen nicht nach oder lehnt es nach einer Gegenstimme die Vollziehung eines Beschlusses ab, kann die Landeshauptfrau ein anderes Regierungsmitglied damit betrauen.

Nach Einschätzung von Juristen könnte sich daraus für die Landeshauptfrau auch eine Handlungspflicht ergeben, sobald sie Kenntnis von einem drohenden Schaden für das Land Niederösterreich oder dessen Bevölkerung erlangt.

Gemäß §16 der Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung wurden daher in der Sitzung der NÖ Landesregierung die Landesräte Anton Kasser und Martin Antauer mit der Vollziehung des Regierungsbeschlusses vom 16. Dezember 2025 beauftragt. Kasser und Antauer brachten daraufhin einen gemeinsamen Sitzungsakt ein, der die Genehmigung der Verträge sowie die Einrichtung eines Qualitätsbeirates zum Inhalt hat.

Die Landeshauptfrau betonte: "Das Wort des Landes Niederösterreich muss halten. Es geht jetzt um die Verlässlichkeit des Landes und um die Verantwortung dieser Landesregierung für die Gesundheit unserer Landsleute. Der Hilferuf unserer Retterinnen und Retter muss gehört werden."

Rettungspräsidenten bei Regierungssitzung

Mikl-Leitner hatte bereits im Vorfeld die Präsidenten von Rotem Kreuz und Arbeiter-Samariterbund zur heutigen Regierungssitzung eingeladen. Beide Organisationen drängen seit Tagen auf die Beschlussfassung der fertig ausverhandelten Finanzierungs- und Organisationsverträge. Weil die SPÖ nich beide Verträge einbrachte, beauftragte die Landeshauptfrau die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) damit – und entzog der SPÖ die Kompetenz in der Notarzt-Causa.

Rettungs-Chefs sprachen vor

Noch vor der heutigen Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung hatten am Dienstagvormittag die beiden Präsidenten des Roten Kreuzes Niederösterreich und des Arbeiter-Samariterbundes Niederösterreich, Hans Ebner und Hannes Sauer, zu den Regierungsmitgliedern gesprochen.

Beide traten für eine rasche Umsetzung der Neuorganisation des Rettungswesens ein. "Wir kommen heute mit der dringenden Bitte, die nötigen Verträge zu beschließen, damit wir Planungssicherheit haben", sagte RK-Präsident Ebner. "Ich darf mich dieser Bitte anschließen, es geht um eine rasche Beschlussfassung beider Verträge", sagte SB-Präsident Sauer: "Es ist wirklich Dringlichkeit geben." Im Anschluss griff dann die ÖVP durch.

Prischl selbst ist laut "Heute"-Informationen weiterhin erkrankt und nahm an der Sitzung nicht teil.

Heftiger Schlagabtausch zwischen ÖVP und SPÖ

Noch am Montag hatten sich die Landesgeschäftsführer von SPÖ und ÖVP bei zwei Pressekonferenzen einen heftigen Schlagabtausch geliefert.

SPÖ-Manager Wolfgang Zwander appellierte an die Landeschefin, die aus seiner Sicht gefährliche Reform nicht durchzupeitschen. Selbst die von Prischl in Auftrag gegebene Stellungnahme der Notfallmediziner werfe Fragen hinsichtlich der Standortwahl auf.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner warf unterdessen SPÖ-Chef Sven Hergovich "eine Geisterfahrt in der Gesundheitspolitik" vor und forderte Prischl einmal mehr auf, beide Verträge in die Landesregierung einzubringen.

Die Bilder des Tages i ?

Die SPÖ beharrte bislang darauf, die Finanzierung der Rettungsorganisationen von den geplanten Notarzt-Schließungen zu entkoppeln – nun nahm die ÖVP die Zügel in die Hand.

Bis zuletzt hatte die ÖVP gehofft, dass die SPÖ-Landesrätin selbst die Verträge einbringt, nun wollte man nicht länger zuschauen. Die Reform soll mit 1. April 2027 starten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Pressekonferenz mit Landesrat Anton Kasser, dem Präsidenten des Samariterbundes Hannes Sauer, dem Präsidenten des Roten Kreuzes Hans Ebner und Landesrat Martin Antauer. NLK Filzwieser

"Als Regierungschefin trage ich die Verantwortung dafür, dass gemeinsam gefasste Beschlüsse auch eingehalten werden. Diese Verantwortung nehme ich auch wahr, und daher habe ich heute gemäß §16 der Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung die Landesräte Anton Kasser und Martin Antauer mit der Vollziehung des Regierungsbeschlusses vom 16. Dezember 2025 beauftragt", gab Landeshauptfrau Mikl-Leitner am Dienstag in einem Pressestatement im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung bekannt.

"Erleichtert" zeigten sich wiederum die Präsidenten des Roten Kreuzes und des Arbeitersamariterbundes, Hans Ebner und Hannes Sauer. Beide dankten der Landesregierung für den finalen Beschluss der beiden Verträge, die "untrennbar miteinander verbunden" seien. "Nun haben wir endlich wirtschaftliche Sicherheit und auch Planungssicherheit", so Ebner. "Wir sind vorbereitet und können ab 1. April 2027 die Maßnahmen im Sinne der Menschen umsetzen", betonte Sauer.