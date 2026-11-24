i Bei Grenzraumkontrollen im Bezirk Mistelbach stoppte die Polizei zwei auffällige Lenker. Bild: iStock Ohne Führerschein unterwegs Drogen am Steuer – Polizei stoppt gleich zwei Lenker Gleich zwei auffällige Autofahrer gingen der Polizei am Montag im Bezirk Mistelbach ins Netz. Einer war sogar ohne Führerschein unterwegs. Von Elena Lick 24.11.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Grenzraumkontrollen im Bezirk Mistelbach zog die Polizei am Montag, dem 23. November zwei auffällige Autofahrer aus dem Verkehr. In beiden Fällen stellten die Beamten auch verdächtige Substanzen sicher.

Die Bilder des Tages i ?

Gegen 11 Uhr hielten die Polizisten einen 46-jährigen Tschechen im Ortsgebiet von Reintal an. Bei der Kontrolle bemerkten sie Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug. Im Pkw fanden die Beamten geringe Mengen Cannabis sowie entsprechende Utensilien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein Drogenvortest und eine ärztliche Untersuchung bestätigten die Suchtmittelbeeinträchtigung des Mannes. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Ohne Führerschein unterwegs

Gegen 20.25 Uhr stoppten die Beamten einen weiteren Autofahrer in Pottenhofen. Der 42-jährige Tscheche besaß keine gültige Lenkberechtigung. Zudem zeigte er Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung.

Der Mann gab zu, Drogen konsumiert zu haben, verweigerte jedoch eine ärztliche Untersuchung. Im Fahrzeug stellten die Beamten geringe Mengen einer bräunlichen Substanz sicher.

Beiden Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg und den zuständigen Verwaltungsbehörden angezeigt.