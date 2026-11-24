i Ein Airfryer löste den Küchenbrand aus FF Schwechat Feueralarm in Schwechat Airfryer-Alarm — plötzlich steht ganze Küche in Flammen Ein Airfryer-Brand sorgte am Montag in Schwechat für einen Feuerwehreinsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche in Vollbrand. Von Elena Lick 24.11.2026, 11:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Feuerwehreinsatz hielt am Montagnachmittag die Einsatzkräfte in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) auf Trab.

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Die Freiwilligen Feuerwehren Schwechat und Rannersdorf wurden zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert. Laut Alarmierung sollte ein Airfryer in Flammen stehen.

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Massive Rauchentwicklung im Haus

Bereits beim Öffnen der Eingangstür schlug den Feuerwehrleuten dichter Rauch entgegen. Schnell zeigte sich, dass das Ausmaß des Brandes größer war als zunächst angenommen. Die gesamte Küche stand in Flammen.

Unter Atemschutz rückten die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Brandrauch aus dem Haus geblasen

Anschließend wurde das Gebäude vom Brandrauch befreit. Auch die Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Mithilfe einer Wärmebildkamera spürten die Feuerwehrleute verbliebene Glutnester auf und löschten diese.

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.