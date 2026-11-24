i Sven Hergovich: Kampf gegen die Teuerung! Sabine Hertel "Nicht einfach drüberfahren" Notarzt-Aus fix – SPÖ kündigt jetzt harten Kampf an Nach dem Beschluss der Notarztreform in NÖ geht SPÖ-Chef Sven Hergovich in die Offensive. Er fordert ÖVP und FPÖ auf, die Schließungen zurückzunehmen. Von Erich Wessely 24.11.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wer immer glauben mag, das Thema ist mit dem heutigen Tag erledigt, wird sich gründlich täuschen": Mit einer Kampfansage an ÖVP und FPÖ reagierte SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich am Dienstagnachmittag auf den Beschluss der umstrittenen Notarztreform in Niederösterreich.

Für die Sozialdemokraten ist der Polit-Krimi um die elf Notarztstützpunkte damit noch lange nicht zu Ende, wurde in einer Pressekonferenz betont.

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Landeshauptfrau griff durch

Wie berichtet, hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Vormittag zum brisanten Paragrafen 16 der Geschäftsordnung der Landesregierung gegriffen. Sie beauftragte die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) mit der Vollziehung des bereits im Dezember 2025 gefassten Regierungsbeschlusses. Die beiden Rettungsverträge wurden schließlich gegen den Widerstand der SPÖ beschlossen.

"Schwerwiegender politischer Fehler"

"ÖVP und FPÖ haben der Sozialdemokratie die Zuständigkeit für die Notarztversorgung entzogen, weil wir uns weigern Notarztstandorte zu schließen", so Hergovich. Die Schließungen seien ein "schwerwiegender politischer Fehler".

Betroffen von den Notarzt-Schließungen: Aspang

Groß-Enzersdorf

Groß Gerungs

Hainburg

Klosterneuburg

Pöggstall

Purkersdorf

Raabs an der Thaya

Retz

Waidhofen an der Ybbs

Ybbs-Persenbeug

Der SPÖ-Chef richtete einen direkten Appell an Mikl-Leitner und ihren Koalitionspartner Udo Landbauer (FPÖ): "Nehmt diese falsche Entscheidung zurück! Über die Menschen, die im Ernstfall auf den Notarzt angewiesen sind, darf man nicht einfach drüberfahren."

Schroll: "Menschenleben auf dem Spiel"

Bereits unmittelbar nach der Entscheidung in der Landesregierung hatte SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll seinem Ärger auf Facebook Luft gemacht: "Jetzt ist es tatsächlich passiert!"

Auch er kündigte weiteren Widerstand gegen die Schließungen an: "Wir werden uns das nicht gefallen lassen, es stehen mit dieser Entscheidung Menschenleben auf dem Spiel." Gemeinsam mit der Bevölkerung werde man weiterhin für den Erhalt der Stützpunkte kämpfen.

Hergovich greift auch Spitalsdebatte auf

Der SPÖ-Landeschef nahm am Nachmittag auch auf die Diskussion um die Behandlung älterer Menschen in Spitälern Bezug. Der "Kurier" hatte unter Berufung auf Teilnehmer der Landeshauptleutekonferenz berichtet, Mikl-Leitner habe angesichts steigender Spitalskosten die Behandlung älterer Menschen mit geringer Lebenserwartung zur Diskussion gestellt. Die Landeshauptfrau bestreitet diese Darstellung heftig.

"Ich nehme die Klarstellung der Landeshauptfrau ernst. Aber ich nehme sie auch beim Wort", so Hergovich. Wer alt sei und im Spital liege, müsse sich ebenso auf die notwendige Behandlung verlassen können wie Menschen in ländlichen Gemeinden darauf, dass im Ernstfall der Notarzt kommt.

Jeden Standort neu diskutieren

Hergovich fordert nun neuerliche Gespräche mit der Landeshauptfrau, den Rettungsorganisationen und den betroffenen Gemeinden.

"Mein Wort gilt: Kein Standort darf ohne mindestens gleichwertigen Ersatz geschlossen werden", betonte der SPÖ-Chef. Man müsse Standort für Standort gemeinsam durchgehen und prüfen, was die Menschen in den jeweiligen Regionen brauchen.

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"Wir haben dem Druck der letzten Wochen nicht nachgegeben und sind bei unserer Meinung geblieben", so Hergovich. Auch weiterhin werde man alles tun, damit die Schließungen rückgängig gemacht werden.

Rettungspräsidenten hingegen erleichtert

Ganz anders fiel die Reaktion der Rettungsorganisationen aus. Rotkreuz-Präsident Hans Ebner und Samariterbund-Präsident Hannes Sauer zeigten sich nach der Beschlussfassung erleichtert. Die notwendige finanzielle Sicherheit und Planungssicherheit seien nun gegeben.

Die NEOS begrüßten unterdessen die Entscheidung und erneuerten ihre Rücktrittsforderung an Hergovich.

Mit 1. April 2027 soll die Zahl der bodengebundenen Notarztstützpunkte in Niederösterreich von 32 auf 21 reduziert werden. Und: SPÖ-Landesrätin Eva Prischl bleibt weiterhin für das Rettungswesen zuständig.