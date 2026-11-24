i NÖ Grünen-Chefin Helga Krismer zur Schließung von Notarztstützpunkten Sabine Hertel Notarztreform in NÖ Elf Notarztstützpunkte fallen weg – Grüne üben Kritik Die Verträge zur Notarztversorgung sind beschlossen. Die Grünen NÖ kritisieren die geplante Standortreduktion und fordern konkrete Antworten. Von Elena Lick 24.11.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach wochenlangen politischen Auseinandersetzungen wurden am Dienstag die notwendigen Verträge zur Umsetzung der Notarztreform beschlossen. Mit 1. April 2027 sollen elf Notarztstützpunkte in Niederösterreich wegfallen.

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Während die NEOS das Ende der aus ihrer Sicht bestehenden politischen Blockade begrüßen, kritisieren die Grünen die geplante Schließung der elf Standorte. "Chaos und Polittheater von ÖVP, FPÖ, SPÖ gehen weiter – und über bleiben die Menschen", kritisiert Grünen-Klubobfrau Helga Krismer.

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Versorgung in den Regionen

Konkret wollen die Grünen wissen, wie viele Notärzte und hochqualifizierte Notfallsanitäter bis April 2027 zur Verfügung stehen werden. Auch die maximalen Eintreffzeiten im Notfall seien zu klären.

Zu den betroffenen Standorten zählen laut den Grünen unter anderem Groß-Enzersdorf, Waidhofen an der Ybbs und Purkersdorf. Krismer fordert von der Landesregierung mehr Informationen zur künftigen medizinischen Versorgung in diesen Regionen.