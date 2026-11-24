i Alexander vermisst: Wer kann Hinweise liefern? LPD NÖ Offenbar mit Bahn unterwegs Alexander (14) vermisst – Polizei bittet um Hilfe Seit Montag fehlt von Alexander (14) aus Theresienfeld jede Spur. Der Jugendliche dürfte mit der Bahn unterwegs sein. Die Polizei bittet um Hinweise. Von Niederösterreich Heute 24.11.2026, 16:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo ist Alexander? Seit Montag, dem 23. November, wird der 14-Jährige aus Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt) vermisst. Der Jugendliche, der Autist ist, ist von seiner Wohnadresse abgängig.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte sich der Bub mit der Bahn von seinem Wohnort entfernt haben und vermutlich weiterhin mit dieser unterwegs sein.

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Auf Ersuchen der Erziehungsberechtigten veröffentlichte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag ein Foto des Vermissten.

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So sieht der vermisste Bub aus

Alexander ist rund 166 Zentimeter groß, von schlanker Statur und hat dunkle Haare sowie dunkle Augen. Zuletzt trug der 14-Jährige folgende Kleidung:

- Dunkelblaue Jacke der Marke Adidas

- Dunkle Cargohose

- Weiß-graue Sneaker der Marke Champion

- Graue Haube

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Wer hat Alexander gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten.