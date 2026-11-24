Wo ist Alexander? Seit Montag, dem 23. November, wird der 14-Jährige aus Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt) vermisst. Der Jugendliche, der Autist ist, ist von seiner Wohnadresse abgängig.
Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte sich der Bub mit der Bahn von seinem Wohnort entfernt haben und vermutlich weiterhin mit dieser unterwegs sein.
Auf Ersuchen der Erziehungsberechtigten veröffentlichte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag ein Foto des Vermissten.
Alexander ist rund 166 Zentimeter groß, von schlanker Statur und hat dunkle Haare sowie dunkle Augen. Zuletzt trug der 14-Jährige folgende Kleidung:
- Dunkelblaue Jacke der Marke Adidas
- Dunkle Cargohose
- Weiß-graue Sneaker der Marke Champion
- Graue Haube
Wer hat Alexander gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten.