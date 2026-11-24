i Die Hundebox wurde im Gerichtssaal aufgestellt: Der Bub muss unvorstellbare Qualen erlitten haben zVg 180.000 Euro Streitwert Hundebox-Drama: Neues Gutachten im Prozess um Buben Der Zivilprozess um den im Waldviertel schwer misshandelten Buben wurde fortgesetzt. Nun soll ein psychologisches Gutachten eingeholt werden. Von Niederösterreich Heute 24.11.2026, 17:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Fall sorgte weit über Österreichs Grenzen hinaus für Entsetzen: Ein Bub wurde von seiner Mutter im Waldviertel gequält, misshandelt und immer wieder in eine Hundebox gesperrt. Mittlerweile ist das Opfer 16 Jahre alt. Vor dem Landesgericht Krems wird nun um eine Entschädigung für den Jugendlichen gestritten.

Am Dienstag wurde der Zivilprozess gegen das Land Niederösterreich fortgesetzt. Wie ORF NÖ und APA berichten, wurde zunächst ein medizinisches Sachverständigengutachten erörtert. Anschließend wurde die Verhandlung zur Einholung eines psychologischen Gutachtens auf unbestimmte Zeit vertagt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

150.000 Euro Schmerzengeld gefordert

Die Opferanwälte Timo Ruisinger und Heinrich Nagl werfen zwei Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe vor, nicht angemessen auf Hinweise auf die Misshandlungen reagiert zu haben. Gefordert werden 150.000 Euro Schmerzengeld, hinzu kommen 30.000 Euro an Feststellungsinteresse für mögliche künftige Schäden. Das Land Niederösterreich weist die Vorwürfe zurück.

Die Bilder des Tages i ?

Sowohl die Schule als auch ein Landesklinikum hatten Gefährdungsmeldungen erstattet. Daraufhin fanden am 28. Oktober und am 18. November 2022 unangekündigte Hausbesuche statt. Dennoch wurde der Bub nicht aus der Familie genommen. Nur vier Tage nach dem zweiten Besuch fiel das Kind ins Koma.

Gutachter ortet Versäumnisse

Das medizinische Gutachten übt deutliche Kritik am Vorgehen der Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe. "Der kritische Gesundheitszustand des Kindes wurde nicht erkannt", heißt es darin.

Hundebox-Prozess in Krems – alle Bilder vom Gericht i ?

Ein Austausch zwischen den beteiligten Institutionen hätte demnach die Misshandlungen sehr wahrscheinlich bereits nach dem ersten Hausbesuch aufgedeckt. Spätestens nach dem zweiten Besuch hätte ärztliche Hilfe organisiert werden müssen.

Das Land Niederösterreich kritisiert hingegen, dass die damaligen Wahrnehmungen der Mitarbeiter im Gutachten weitgehend durch eine rückblickende Bewertung ersetzt würden. Strafrechtliche Ermittlungen gegen die beiden Sozialarbeiter wegen Amtsmissbrauchs waren bereits im Frühjahr 2025 eingestellt worden.

Bub hatte nur noch 26,8 Grad Körpertemperatur

Am 22. November 2022 schwebte das völlig unterernährte Kind in akuter Lebensgefahr. Dem Einschreiten einer Sozialarbeiterin war es zu verdanken, dass der Bub überlebte. Bei seiner Aufnahme in der Wiener Klinik Donaustadt betrug seine Körpertemperatur nur noch 26,8 Grad.

Die mittlerweile 36-jährige Mutter wurde im Februar 2024 unter anderem wegen versuchten Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ihre damalige Freundin fasste 14 Jahre Haft aus.