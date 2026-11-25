i Die Männerberatung in Mödling ist dank der Hilfe der Stadt gesichert! Von links: Gemeinderätin Mirela Jasic, Dorit Haslehner-Kadlic und Stadtrat Stephan Schimanowa. Stadtgemeinde Mödling / cb Mödling Geld gestrichen – Stadt rettet Männerberatung Wegen Einsparungen drohte der Männerberatung in Mödling das Aus. Mit einer finanziellen Unterstützung der Stadt konnte das Angebot gerettet werden. Von Niederösterreich Heute 25.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zukunft der Männerberatung in Mödling stand auf der Kippe: Seit 2025 bietet die Männerberatung NÖ Süd (MÄBS) in der Stadt einen eigenen Beratungssprechtag für Burschen und Männer an. Doch aufgrund von Einsparungen drohte im Herbst die Schließung des Angebots.

Dank einer Subvention der Stadtgemeinde konnte das Aus verhindert werden, wie Dorit Haslehner-Kadlicz von der Beratungsstelle erfreut berichtet. Seit Oktober findet der Sprechtag in den Räumlichkeiten der Volkshilfe in der Hauptstraße 10 statt.

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"Kampf gegen Gewalt beginnt bei den Männern"

Sozialstadtrat Stephan Schimanowa übt in diesem Zusammenhang Kritik an Bund und Land. Weil Förderungen massiv gekürzt oder erst gar nicht ausgezahlt worden seien, springe nun die Stadt ein.

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"Denn der Kampf gegen Gewalt an Frauen beginnt bei den Männern", betont Schimanowa.

Kostenlose Beratung ab 14 Jahren

Das Angebot richtet sich an Burschen und Männer ab 14 Jahren. In einem vertraulichen Rahmen können unter anderem familiäre Probleme, Trennungen, Gewalt und Aggression, aber auch Trauer und persönliche Krisen besprochen und aufgearbeitet werden.

Die Beratung ist kostenlos. Mit Spenden soll das Angebot auch langfristig abgesichert werden. Weitere Informationen gibt es unter www.maebs.at.