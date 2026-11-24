i Der beschädigte Traktor musste mit einem Kran geborgen werden. Bfkdo Amstetten / FF Kornberg-Schlickenreith Crash im Mostviertel Traktor kollidiert mit Pkw – zwei Verletzte Schwerer Unfall am Montagabend in Neuhofen an der Ybbs: Ein Pkw und ein Traktor kollidierten auf der L89. Zwei Personen wurden verletzt. Von Elena Lick 24.11.2026, 19:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag, dem 23. November kam es in Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 17.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kornberg-Schlickenreith zu einer Kollision auf der Landesstraße L89 alarmiert.

Auf der L89 kollidierten ein Traktor und ein Pkw. i ?

Aus bislang unbekannter Ursache waren ein Pkw und ein Traktor vermutlich frontal zusammengestoßen.

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Der 26-jähriger Pkw-Lenker und der 22-jährige Traktorfahrer wurden dabei beide verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Traktor musste mit Kran geborgen werden

Für die Fahrzeugbergung wurde die Freiwillige Feuerwehr Amstetten nachalarmiert. Mithilfe eines Krans wurde der schwer beschädigte Traktor von der Fahrbahn gehoben.

Nach der Bergung beider Fahrzeuge und umfangreichen Reinigungsarbeiten konnte die L89 wieder für den Verkehr freigegeben werden.