Eine gewaltige Stimme, ein Millionenpublikum und der Traum vom großen Finale: Für Maja Atzmüller aus St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) könnte sich schon bald ein musikalischer Traum erfüllen. Die Niederösterreicherin hat den Sprung ins Halbfinale der deutschen Castingshow "The Voice of Germany" geschafft.
Mit ihrer kraftvollen Interpretation von Janis Joplins "Cry Baby" überzeugte die 22-Jährige bei den sogenannten Teamfights am 20. November. Auch im Netz sorgt ihr Auftritt für Furore: Innerhalb von nur 24 Stunden wurde das Video auf TikTok rund eine Million Mal aufgerufen. Mittlerweile sind es mehr als 1,9 Millionen Aufrufe und rund 110.000 Likes.
Auch bei ihrer Familie ist die Freude riesig. Maja sei gerade erst 22 Jahre alt geworden, erzählt ihre Mutter Christiane Atzmüller im Gespräch mit "Heute". Ihre Tochter studiert Deutsch und Zeichnen an der Angewandten in Wien und sei schon immer von Musik begeistert gewesen.
Dass Maja bei der großen TV-Show mitmacht, erfuhr die Familie, als die junge Sängerin bereits die erste Hürde genommen hatte. "Ich kann mich nur erinnern, wie sie uns gesagt hat, dass sie sich für die Musikshow angemeldet hat und schon weiter ist", erzählt die Mutter.
Viel Zeit zum Feiern bleibt der jungen Niederösterreicherin allerdings nicht. "Ende der Woche geht es für Maja nach Berlin, wo die intensiven Vorbereitungen laufen", verrät ihre Mutter.
Bereits bei ihrer Blind Audition hatte Maja mit Janis Joplins "Piece of My Heart" die Coaches begeistert. In den Battles überzeugte sie gemeinsam mit Ruben Claro mit Billy Idols "Rebel Yell".
"Mir bedeutet der Einzug ins Halbfinale unendlich viel, ich bin so dankbar für alle Menschen, die meine Art Musik zu machen cool finden!", freut sich die 22-Jährige.
Am Freitag, 4. Dezember, wird es für die Niederösterreicherin ernst: Ab 20.15 Uhr steigt das Live-Halbfinale auf SAT.1 und Joyn. Dann entscheidet auch das Fernsehpublikum mit, wer ins große Finale am 11. Dezember einzieht. Die genauen Abstimmungsmöglichkeiten werden während der Livesendung bekannt gegeben.