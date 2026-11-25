i 21 Dackelwelpen wurden gerettet Tierschutzverein St. Pölten Skrupelloser Welpenhandel 21 Dackelbabys in NÖ gerettet! Tierheim ist am Limit 21 kleine Dackel wurden auf dem Weg nach Frankreich aus einem Auto geholt. Im Tierheim St. Pölten werden sie nun aufgepäppelt. Von Elena Lick 25.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sind erst wenige Wochen alt und haben bereits eine anstrengende Reise hinter sich. Bei einer Pkw-Kontrolle in der Nacht auf den 22. November machten Niederösterreichische Beamten eine traurige Entdeckung.

Im Fahrzeug kamen immer mehr kleine Dackel zum Vorschein.

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21 Dackelwelpen gerettet i ?

Insgesamt 21 Hundewelpen im Alter von sieben bis elf Wochen befanden sich im Auto. Die kleinen Vierbeiner stammen aus Rumänien und sollten nach Frankreich gebracht werden. Stattdessen werden sie nun im Tierheim St. Pölten wieder aufgepäppelt.

Hungrig und erschöpft

Bei ihrer Ankunft waren die kleinen Dackel auffallend ruhig. Es besteht der Verdacht, dass sie während der Fahrt nicht ausreichend versorgt wurden. Als ihnen die Mitarbeiter Futter und Wasser anboten, stürzten sich die Welpen regelrecht darauf.

Für den Tierschutzverein ist es kein Einzelfall. Bereits im vergangenen Jahr wurden acht Dackelwelpen aufgenommen. Auch sie waren von Rumänien nach Frankreich unterwegs. Dass erneut Welpen derselben Rasse auf derselben Route aufgegriffen wurden, verdeutlicht die Problematik des grenzüberschreitenden Welpenhandels.

Das Geschäft mit den kleinen Vierbeinern

Hinter günstigen Rassehunden steckt laut Tierschutzverein oftmals großes Tierleid. Die Muttertiere werden unter schlechten Bedingungen gehalten und immer wieder zur Zucht eingesetzt. Ihre Welpen werden häufig zu früh von ihnen getrennt.

Die Bilder des Tages i ?

"Solange Menschen bereit sind, Welpen möglichst billig und unkompliziert zu kaufen, wird es auch Menschen geben, die mit ihrem Leid Geld verdienen", warnt der Tierschutzverein.

Tierheim stößt an seine Grenzen

Schon vor der Ankunft der kleinen Dackel war das Tierheim stark ausgelastet. Nun müssen 21 weitere Hunde versorgt, medizinisch untersucht und betreut werden.

"Wir sind derzeit ständig an und über unserer Kapazitätsgrenze. Wenn dann plötzlich 21 weitere Hunde dazukommen, ist das für unser gesamtes Team eine enorme Belastung", erklärt Obmann Thomas Kainz. Das Tierheim bittet deshalb dringend um Unterstützung. Den kleinen Dackeln soll trotz ihrer traurigen Vorgeschichte ein guter Start ins Leben ermöglicht werden.

Hier kann man helfen

Der Tierschutzverein St. Pölten bittet dringend um Spenden mit dem Kennwort WELPEN:

Per Überweisung oder PayPal auf IBAN: AT20 2025 6000 0061 6193

"Vielen Dank für Ihre Spende!", heißt es seitens des Tierheims.

Die 21 Dackelwelpen werden nun im Tierheim St. Pölten liebevoll aufgepäppelt und medizinisch betreut. Sobald sie gesundheitlich stabil sind, dürfen sie in fürsorgliche und verantwortungsbewusste Hände vermittelt werden.

Einiges an Arbeit für Tierheimteam

Bis dahin liegt allerdings noch einiges an Arbeit vor dem Tierheimteam. Der Tierschutzverein bittet deshalb dringend um finanzielle Unterstützung, um die Versorgung der Welpen und aller anderen Schützlinge weiterhin gewährleisten zu können.

Jede Spende hilft dabei, Futter, medizinische Untersuchungen, notwendige Behandlungen und die intensive Betreuung der Welpen zu finanzieren.