i VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner iStock, VPNÖ, SPÖ NÖ ÖVP gegen SPÖ Notarztreform fix, doch der Polit-Streit geht weiter Die Notarztreform ist beschlossen, der Streit geht weiter. Die Rettungsorganisationen begrüßen die Planungssicherheit, die SPÖ fordert eine Rücknahme Von Elena Lick 25.11.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Entscheidung ist gefallen, die Diskussion geht weiter. Wie "Heute" berichtet, wurden am Dienstag die notwendigen Verträge zur Umsetzung der Notarztreform in Niederösterreich beschlossen.

Mit 1. April 2027 sollen elf der insgesamt 32 Notarztstützpunkte wegfallen. Die Reaktionen auf den Beschluss fallen unterschiedlich aus.

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Rettungsorganisationen sehen sich vorbereitet

Das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund begrüßen die nun gewonnene Planungssicherheit. Aus Sicht der beiden Rettungsorganisationen steht der Reform nichts mehr im Weg. Die Notfallversorgung soll künftig wohnortnäher und engmaschiger organisiert werden.

"Die Vorbereitungen sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass ein grundsätzliches Zurück für uns keine Option mehr war", erklären die Präsidenten Hans Ebner und Hannes Sauer. Die neuen Strukturen sollen im laufenden Betrieb genau beobachtet werden. Bei Bedarf werde man Nachbesserungen einfordern.

SPÖ fordert Rücknahme des Beschlusses

Anders sieht das SPÖ-Gesundheitssprecher Rainer Spenger. Er kritisiert die geplante Schließung der elf Standorte. "Ausgerechnet dort, wo im Ernstfall jede Sekunde zählt, setzt Schwarz/Blau den Sparstift an", so Spenger.

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Auch die finanziellen Prioritäten des Landes stellt er infrage. Laut Spenger kosten die elf betroffenen Notarztstützpunkte jährlich zwölf Millionen Euro. Die SPÖ fordert eine sofortige Rücknahme des Beschlusses. Kein Standort dürfe ohne mindestens gleichwertigen Ersatz geschlossen werden.

ÖVP nimmt unterdessen Hergovich ins Visier

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner verweist hingegen auf die positiven Reaktionen der Rettungsorganisationen. Diese hätten sich ausdrücklich bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für ihre Unterstützung bedankt.

Zugleich kritisiert Zauner das Abstimmungsverhalten von SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich. Dieser habe aus Sicht der ÖVP gegen die Interessen der Rettungsorganisationen gestimmt.