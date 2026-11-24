i In Niederösterreich werden elf Notarztstützpunkte geschlossen. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger "Schwerwiegender Fehler" 11 Notarzt-Stützpunkte zu – jetzt Düster-Warnung für NÖ Der Streit um die Schließung von elf Notarzt-Stützpunkten in NÖ eskaliert. Die SPÖ warnt vor drastischen Folgen für die Bevölkerung. Von Nicolas Kubrak 24.11.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner greift knallhart durch. Nach dem wochenlangen politischen Tauziehen entzog die ÖVP der SPÖ-Landesrätin Eva Prischl die Kompetenzen. Mikl-Leitner beauftragte die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) mit dem Einbringen der noch ausständigen Verträge zur Neuorganisation des Rettungswesens.

Elf Notarzt-Stützpunkte geschlossen

Somit ist der Weg frei für die Umsetzung der Notarztreform. Teil davon sind Schließungen von Notarztstützpunkten mit 1. April 2027 – die Landesregierung führt das auf Personalmangel, Kosten- und Effizienzgründe zurück. Statt bisher 32 soll es künftig nur noch 21 Notarztstützpunkte in Niederösterreich geben.

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Betroffen von den Notarzt-Schließungen sind die Standorte in Aspang, Groß-Enzersdorf, Groß Gerungs, Hainburg, Klosterneuburg, Pöggstall, Purkersdorf, Raabs an der Thaya, Retz, Waidhofen an der Ybbs und Ybbs-Persenbeug.

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Die Landeshauptfrau betonte: "Das Wort des Landes Niederösterreich muss halten. Es geht jetzt um die Verlässlichkeit des Landes und um die Verantwortung dieser Landesregierung für die Gesundheit unserer Landsleute. Der Hilferuf unserer Retterinnen und Retter muss gehört werden."

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan spricht von einem "schwerwiegenden" Fehler. Helmut Graf

SPÖ: "Schwerwiegender Fehler"

Scharfe Kritik an der Entscheidung kommt unterdessen von SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan. "Weniger Standorte bedeuten längere Anfahrtswege und möglicherweise längere Wartezeiten. Gerade im ländlichen Raum zählt bei einem Herzinfarkt oder einem schweren Unfall jede Minute", warnt der Rote. Die Schließung der elf Notarztstützpunkte sei daher ein "schwerwiegender Fehler".

Silvan unterstützt die Forderung von Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich, die Schließungen rückgängig zu machen und gemeinsam mit den Rettungsorganisationen und den betroffenen Gemeinden nach Lösungen zu suchen. "Bei der Notarztversorgung müssen einzig und allein die Sicherheit und das Leben der Menschen im Mittelpunkt stehen", betont Silvan.