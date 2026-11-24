i Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist bereits Stammgast vor Gericht. Am Mittwoch folgt der nächste Auftritt. Helmut Graf Es drohen zwei Jahre Haft Casinos: Ex-FPÖ-Chef Strache muss erneut vor Gericht Die Causa Casinos Austria lässt Heinz-Christian Strache nicht los. Ab Mittwoch steht er erneut vor Gericht. Der Vorwurf: Anfütterung. Von Heute Politik 24.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sprung zurück ins Jahr 2019: Am 17. Mai wird das berühmt-berüchtigte Ibiza-Video veröffentlicht. Dieses bringt kurz danach die türkis-blaue Regierung und vor allem "Hauptdarsteller" und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu Fall.

Anonyme Anzeige als Auslöser

Kurz danach, nämlich im Juni, trudelt eine anonyme Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein. Der Inhalt: ein Deal zwischen ÖVP und FPÖ. Demnach soll der FPÖ-Mann Peter Sidlo vom Glücksspielkonzern Novomatic, Miteigentümer der Casinos Austria, in deren Vorstand entsendet worden sein.

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Als Dank für diesen Posten sollen die Freiheitlichen der Volkspartei ihre Bereitschaft bekundet haben, die Novomatic in Sachen kleines Glücksspiel in Wien zu unterstützen. Dabei ging es um Glücksspiellizenzen.

Weisung der Oberstaatsanwaltschaft

Im ersten Versuch scheiterte die WKStA am Beweis dieses Deals. Daraufhin wollte sie das Verfahren 2024 bereits komplett einstellen. Diesem Plan machte die Oberstaatsanwaltschaft Wien einen Strich durch die Rechnung. Sie erteilte die Weisung, gegen Heinz-Christian Strache und zwei hochrangige Novomatic-Manager wegen Anfütterung zu ermitteln.

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Und genau wegen dieses Verdachts stehen diese drei Personen ab Mittwoch vor dem Wiener Straflandesgericht. Der Vorwurf gegen Strache lautet juristisch exakt "Vorteilsannahme zur Beeinflussung" – also klassische Anfütterung. Wird der Ex-Vizekanzler verurteilt, drohen ihm bis zu zwei Jahre Haft.

Bisher hatte die WKStA damit keinen Erfolg. Strache stand bereits mehrfach in unterschiedlichen Causen vor Gericht, etwa im Prozess um seine Lebensversicherung, die die FPÖ damals für ihn abgeschlossen hatte. Das Ergebnis in all diesen Causen: Freisprüche.

Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe allesamt, deren Anwälte zeigen sich überzeugt, dass es auch diesmal zu Freisprüchen kommen wird.

31 Zeugen auf der Ladungsliste der WKStA

Bis es soweit ist, könnte es allerdings noch einige Zeit dauern. Denn nach den beiden Verhandlungstagen in dieser Woche sollen auf Antrag der WKStA insgesamt 31 Zeugen befragt werden …