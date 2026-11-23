i Die 28-jährige Polin gilt als Geldeintreiberin der Kautions-Trick-Bande. Heute/Europol Zockte Pensionisten ab Most Wanted: Österreich fahndet jetzt nach dieser Frau Österreich setzt eine neue Frau auf die "Most Wanted" Liste! Polin Elizabet Telesz soll Teil einer besonders gefinkelten Betrügerbande sein. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Europaweite Fahndung dieser Frau! Die Polin Elizabet Telesz (28) steht seit Anfang November auf der Liste von "Europe's Most Wanted" – gemeinsam mit mutmaßlichen Mördern, Drogenbossen und Sexualstraftätern. Gesucht wird sie von den österreichischen Behörden. Die 28-Jährige soll Teil einer internationalen Betrügerbande sein, die es besonders auf ältere Menschen abgesehen hat.

Mit Schock-Anrufen Senioren abgezockt

Die Masche der Bande ist besonders hinterlistig: Von einem Callcenter in Polen aus werden vor allem ältere Menschen angerufen. Am Telefon behaupten die Betrüger, dass ein Sohn, eine Tochter oder ein anderer naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe.

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Um eine drohende Gefängnisstrafe abzuwenden, müsse sofort eine hohe Kaution bezahlt werden. Teilweise geben sich die Anrufer sogar als Polizisten oder Staatsanwälte aus. Die verängstigten Opfer sollen anschließend Bargeld, Schmuck oder Gold an vereinbarten Orten übergeben.

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28-Jährige soll Geld abgeholt haben

Genau hier soll Elizabet Telesz ins Spiel gekommen sein. Laut Ermittlern war die Polin als sogenannte "Abholerin" tätig. Sie soll die erbeuteten Wertgegenstände und das Bargeld persönlich entgegengenommen haben.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich konnte ihr laut einem Bericht des "Standard" zwei solcher Abholungen nachweisen. Der Schaden liegt bei einem hohen fünfstelligen Eurobetrag. Bereits seit dem 12. November 2024 besteht gegen die Frau ein Europäischer Haftbefehl der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Doch bislang fehlt von ihr jede Spur.

Polizei warnt: Nicht selbst ansprechen!

Im Rahmen einer neuen Europol-Kampagne gegen Verbrechen an Kindern und älteren Menschen wurde die 28-Jährige nun offiziell auf die europaweite Fahndungsliste gesetzt.

Auf der Fahndungsplattform werden die gesuchten Personen als gefährlich eingestuft. Wer Elizabet Telesz erkennt oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, soll sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle wenden und die Gesuchte keinesfalls selbst ansprechen.

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Auch Millionenbetrüger auf Fahndungsliste

Telesz ist nicht die einzige Person, nach der Österreich international fahndet. Auch der mutmaßliche Drogenboss Radoje Zvicer und Mariana Mijailovic, die sich als Schamanin ausgegeben und ihre Opfer um Millionen gebracht haben soll, stehen auf der Liste.

Ein weiterer gesuchter Verdächtiger ist Mehmet Kerim Y., bekannt als "Euro-Mehmet". Der 37-jährige gebürtige Vorarlberger soll mit einer Betrügerbande aus Istanbul seit 2019 Hunderte Menschen in Österreich geschädigt haben. Der nachweisbare Schaden beträgt rund 25 Millionen Euro. Für alle genannten Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.