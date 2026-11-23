Eine nackte Schulter, Urlaubsfotos in der Natur und mehr als 1.000 Follower – das wurde einer österreichischen Anwältin zum Verhängnis. Weil sie auf Instagram und Facebook zu viel Haut gezeigt haben soll, wurde sie vom Disziplinarrat ihrer Rechtsanwaltskammer verurteilt. Doch die Juristin wehrte sich und zog bis vor den Obersten Gerichtshof (OGH).
Der Fall begann bereits im Juni 2022. Damals veröffentlichte die Frau auf dem Instagram-Profil ihrer Kanzlei ein Foto, auf dem ihre unbekleidete Schulter und ein Teil ihres Oberkörpers zu sehen waren. Im April 2024 folgten weitere freizügige Aufnahmen von einem Wanderausflug. Auf ihren öffentlich zugänglichen Profilen war auch ihr Beruf als Anwältin erkennbar.
Für den Disziplinarrat ging das zu weit. Schließlich müssen Rechtsanwälte auch in ihrer Freizeit darauf achten, das Ansehen ihres Berufsstandes nicht zu beschädigen.
Die Höchstrichter sahen das allerdings anders. Sie nahmen die Fotos genau unter die Lupe und kamen zu einem überraschenden Vergleich: Die Anwältin zeige darauf nicht mehr nackte Haut als in einem "rückenfreien Abendkleid", wie die"Presse" berichtet. Auch gegen geltende Anstandsregeln würden die Bilder nicht verstoßen. Der OGH betonte, dass sich gesellschaftliche Vorstellungen von Freizügigkeit im Laufe der Zeit verändern.
Ein weiterer Vorwurf lautete, die Anwältin könnte mit ihren freizügigen Bildern unzulässig Werbung für ihre Kanzlei machen. Doch auch das ließen die Richter nicht gelten. Gewöhnliche Urlaubsbilder vor Seen, Wäldern oder Wiesen seien keine aufdringliche Werbung – selbst dann nicht, wenn auf dem Profil der Beruf angegeben ist.
Vielmehr müsse bei der Beurteilung ein "zeitgemäßer Umgang" mit sozialen Medien berücksichtigt werden. Dass Menschen private Einblicke ins Internet stellen, sei mittlerweile gesellschaftlich zunehmend akzeptiert.
Damit war die Anwältin allerdings noch nicht vollständig aus dem Schneider. Der OGH hob zwar ihre Verurteilung wegen der freizügigen Fotos auf, bestätigte aber andere Disziplinarvergehen.
In zwei Fällen hatte die Juristin Geld, das sie stellvertretend erhalten hatte, nicht vollständig beziehungsweise erst nach einer Disziplinaranzeige an einen Mandanten weitergeleitet. Ihre Erklärung, dass solche Fehler in einer größeren Kanzlei durchaus passieren könnten, überzeugte die Richter nicht. Dafür wurde die Anwältin zu einer Disziplinarstrafe von 1.500 Euro verurteilt.