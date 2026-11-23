i Weil sie sich auf Social Media zu freizügig präsentiert haben soll, saß eine Anwältin selbst auf der Anklagebank. iStock Streit um Insta-Fotos Nackte Haut! Anwältin sorgt für Wirbel vor Gericht Eine Anwältin zeigte sich auf Instagram und Facebook freizügig. Dafür wurde sie bestraft. Doch die Höchstrichter sahen die Sache anders. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine nackte Schulter, Urlaubsfotos in der Natur und mehr als 1.000 Follower – das wurde einer österreichischen Anwältin zum Verhängnis. Weil sie auf Instagram und Facebook zu viel Haut gezeigt haben soll, wurde sie vom Disziplinarrat ihrer Rechtsanwaltskammer verurteilt. Doch die Juristin wehrte sich und zog bis vor den Obersten Gerichtshof (OGH).

Der Fall begann bereits im Juni 2022. Damals veröffentlichte die Frau auf dem Instagram-Profil ihrer Kanzlei ein Foto, auf dem ihre unbekleidete Schulter und ein Teil ihres Oberkörpers zu sehen waren. Im April 2024 folgten weitere freizügige Aufnahmen von einem Wanderausflug. Auf ihren öffentlich zugänglichen Profilen war auch ihr Beruf als Anwältin erkennbar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

OGH vergleicht Fotos mit Ballkleid

Für den Disziplinarrat ging das zu weit. Schließlich müssen Rechtsanwälte auch in ihrer Freizeit darauf achten, das Ansehen ihres Berufsstandes nicht zu beschädigen.

Die Höchstrichter sahen das allerdings anders. Sie nahmen die Fotos genau unter die Lupe und kamen zu einem überraschenden Vergleich: Die Anwältin zeige darauf nicht mehr nackte Haut als in einem "rückenfreien Abendkleid", wie die"Presse" berichtet. Auch gegen geltende Anstandsregeln würden die Bilder nicht verstoßen. Der OGH betonte, dass sich gesellschaftliche Vorstellungen von Freizügigkeit im Laufe der Zeit verändern.

Auch private Fotos sind erlaubt

Ein weiterer Vorwurf lautete, die Anwältin könnte mit ihren freizügigen Bildern unzulässig Werbung für ihre Kanzlei machen. Doch auch das ließen die Richter nicht gelten. Gewöhnliche Urlaubsbilder vor Seen, Wäldern oder Wiesen seien keine aufdringliche Werbung – selbst dann nicht, wenn auf dem Profil der Beruf angegeben ist.

Die Bilder des Tages i ?

Vielmehr müsse bei der Beurteilung ein "zeitgemäßer Umgang" mit sozialen Medien berücksichtigt werden. Dass Menschen private Einblicke ins Internet stellen, sei mittlerweile gesellschaftlich zunehmend akzeptiert.

1.500 Euro Strafe muss sie trotzdem zahlen

Damit war die Anwältin allerdings noch nicht vollständig aus dem Schneider. Der OGH hob zwar ihre Verurteilung wegen der freizügigen Fotos auf, bestätigte aber andere Disziplinarvergehen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

In zwei Fällen hatte die Juristin Geld, das sie stellvertretend erhalten hatte, nicht vollständig beziehungsweise erst nach einer Disziplinaranzeige an einen Mandanten weitergeleitet. Ihre Erklärung, dass solche Fehler in einer größeren Kanzlei durchaus passieren könnten, überzeugte die Richter nicht. Dafür wurde die Anwältin zu einer Disziplinarstrafe von 1.500 Euro verurteilt.