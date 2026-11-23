i Experten warnen vor Influencern, die Dominanz und traditionelle Männerbilder als Erfolgsrezept verkaufen. iStock Experten schlagen Alarm Mit nur drei Klicks landen Burschen bei Frauenhass Ein paar Tipps fürs erste Date gesucht – und plötzlich bei frauenfeindlichen Inhalten gelandet. Experten warnen vor dem Einfluss sozialer Medien. Von Österreich Heute 23.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie gelingt der erste Kuss? Was soll ich beim ersten Date anziehen? Mit solchen Fragen suchen viele Jugendliche im Internet nach Antworten. Doch schon wenige Klicks später können sie in einer völlig anderen Welt landen. Die Rede ist von der sogenannten "Manosphere" – einem losen Netzwerk aus Influencern und Online-Communitys, die teils frauenfeindliche Ansichten verbreiten und traditionelle Männerbilder verherrlichen.

Experten der Männer-Initiative White Ribbon warnen nun davor, wie schnell junge Männer mit solchen Inhalten in Kontakt kommen.

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Vom Dating-Tipp zum Frauenhass

"Wir sehen bei jungen Männern, dass sie ganz schnell in dieser Manosphere drin sind", erklärt Romeo Bissuti, Leiter des Männergesundheitszentrums MEN, gegenüber der APA. Untersuchungen würden zeigen, dass bereits "drei, vier Klicks" ausreichen können, um auf radikale und frauenfeindliche Inhalte zu stoßen.

Dahinter stecken auch die Algorithmen sozialer Netzwerke. Besonders aufsehenerregende oder wütend machende Beiträge werden häufig stärker verbreitet. Simon Březina, Vorstandsmitglied des Dachverbandes für Männer-, Burschen- und Väterarbeit, beobachtet, dass starre und antifeministische Rollenbilder in der Jugendarbeit immer häufiger auftauchen.

Muskeln, Geld und Macht als Erfolgsrezept?

Besonders problematisch sind laut den Experten Influencer, die jungen Männern ein vermeintliches Erfolgsrezept für Beziehungen verkaufen. Die Botschaft: Wer möglichst muskulös ist, viel Geld verdient und sich dominant verhält, habe automatisch Erfolg bei Frauen.

Dazu verbreiten manche die sogenannte "80/20-Regel". Diese behauptet, dass sich 80 Prozent der Frauen nur für 20 Prozent der Männer interessieren. Für diese Behauptung gibt es jedoch keine allgemeingültige wissenschaftliche Grundlage.

Bissuti warnt, dass solche Vorstellungen im echten Leben häufig zu Enttäuschungen führen. Manche junge Männer würden Beziehungen nur noch unter dem Gesichtspunkt von Macht und Unterordnung betrachten.

Experten warnen vor Folgen

Die Entwicklung bereitet den Fachleuten Sorgen. Wer sich stark an solchen Rollenbildern orientiert, könne zunehmend unzufrieden werden. Auch das Risiko für gesundheitsschädliches Verhalten und Gewalt könne steigen. Im Fitnessbereich beobachten die Experten zudem problematische Trainingsmethoden und den Missbrauch von Steroiden.

Hinzu kommt ein finanzieller Aspekt: Manche Influencer verdienen Geld, indem sie ihren jungen Anhängern kostenpflichtige Kurse und vermeintliche Erfolgsstrategien verkaufen.

"Burschen nicht alleine lassen"

Die Experten fordern deshalb mehr Aufklärung und offene Gespräche über Beziehungen, Sexualität und Unsicherheiten. "Wir dürfen Burschen nicht mit den Inhalten der Manosphere alleine lassen", betonen Bissuti und Březina.

Die Bilder des Tages i ?

Jugendliche müssten lernen, solche Botschaften kritisch zu hinterfragen. Gleichzeitig brauche es Alternativen zu starren Männerbildern und klare Konsequenzen für gewaltfördernde Inhalte im Netz. Denn nicht alle jungen Männer lassen sich von der Manosphere ansprechen. Laut den Fachleuten lehnen auch immer mehr Burschen diese Inhalte ausdrücklich ab.