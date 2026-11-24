i Grünen-Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba rechnet knallhart mit Andreas Babler ab. Graf/Auer Grüne mit Frontalattacke Kein einziges Mal im Ausschuss – neuer Wirbel um Babler Seit März 2025 ist Vizekanzler Babler auch für Telekommunikation zuständig. Laut den Grünen soll er im zuständigen Ausschuss nie aufgetaucht sein. Von Heute Politik 24.11.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vizekanzler, Wohnbauminister, Medienminister – und auch für Telekommunikation ist SPÖ-Chef Andreas Babler seit der Regierungsbildung zuständig. Doch ausgerechnet in dieser Funktion soll der rote Vizekanzler bislang im zuständigen Ausschuss des Nationalrats kein einziges Mal in Erscheinung getreten sein.

Seit der Angelobung der Bundesregierung am 3. März 2025 hat der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung insgesamt sieben Mal getagt.

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Grüne mit Frontalattacke

Das sorgt nun bei den Grünen für Kritik. Vor der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung am Mittwoch kann sich Grünen-Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba einen Seitenhieb auf den SPÖ-Chef nicht verkneifen.

"Herr Babler, vielleicht wussten Sie bisher nicht, dass Sie auch für Telekommunikation zuständig sind. Am Mittwoch hätten Sie die Gelegenheit, zumindest einmal etwas als Telekomminister zu tun, indem Sie im Ausschuss auftauchen", so Zorba am Dienstag.

Laut dem Grünen sei Babler nicht nur noch kein einziges Mal im zuständigen Ausschuss anwesend gewesen, sondern habe sich bislang auch an keiner einzigen Debatte zur Telekompolitik beteiligt. "Ein Minister, der sich während seiner gesamten bisherigen Amtszeit dem Parlament in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich entzieht, nimmt weder das Thema noch die Abgeordneten ernst", wettert Zorba.

Gesetzesnovelle lässt auf sich warten

Konkreter Anlass für die Kritik ist die ausständige Novelle des Telekommunikationsgesetzes. Diese ist laut den Grünen bereits seit mehr als einem Jahr überfällig und für die Umsetzung einer EU-Verordnung notwendig.

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Schon im Februar hatte Babler in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung mitgeteilt, dass sein Ressort "schon seit längerem" daran arbeite. Ein Begutachtungsentwurf liege laut Zorba aber bis heute nicht vor. Ein entsprechender Antrag des Grünen wurde im Ausschuss bereits zweimal vertagt.

"Verantwortung übernehmen"

"Wer ein Ressort übernimmt, übernimmt auch die Verantwortung dafür", stellt Zorba klar. Die Herausforderungen in der Telekompolitik seien nicht kleiner geworden. Ihre Bewältigung könne nicht länger darauf warten, "dass der zuständige Minister seine Zuständigkeit entdeckt", so der Grüne abschließend.