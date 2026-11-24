i Blick auf das Gemeindeamt in Wernberg Google Nach 18 Jahren "Nicht mehr meine Partei!" – FPÖ-Mann wechselt zur ÖVP Paukenschlag vor der Kärntner Gemeinderatswahl! Nach 18 Jahren bei der FPÖ wechselt Harald Prisnig zur ÖVP. Seine Begründung hat es in sich. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Politischer Paukenschlag in Kärnten! Wenige Monate vor der Gemeinderatswahl kehrt ein langjähriger FPÖ-Mandatar seiner Partei den Rücken. Harald Prisnig, der seit 18 Jahren für die Freiheitlichen im Gemeinderat von Wernberg sitzt, wechselt zur ÖVP. Seine Begründung fällt deutlich aus: "Das ist nicht mehr meine Partei."

Der überraschende Wechsel kommt mitten in der Vorbereitung auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar 2027. Während sich die Volkspartei über den Neuzugang freut, versucht die FPÖ, die Bedeutung des Abgangs herunterzuspielen.

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Nach 18 Jahren ist Schluss mit FPÖ

Prisnig war beinahe zwei Jahrzehnte für die Freiheitlichen in der Kommunalpolitik aktiv. Nun sieht er seine politische Zukunft bei der Volkspartei. Was genau ihn zu diesem Schritt bewogen hat, wollte der Gemeinderat auf Nachfrage der "Kleinen Zeitung" nicht näher erläutern. Stattdessen verweist er auf die bisher gute Zusammenarbeit mit der ÖVP.

"Mit Gemeindevorstand Adam Müller und seinem Team verbindet mich seit Jahren ein wertschätzender und respektvoller Umgang", erklärt Prisnig. Deshalb habe er sich entschieden, künftig bei der Volkspartei mitzuarbeiten. Seine politische Erfahrung wolle er weiterhin zum Wohl der Bevölkerung in Wernberg einsetzen.

FPÖ-Chef reagiert mit Kleidungs-Vergleich

Bei den Freiheitlichen zeigt man sich nach außen gelassen. Ortsparteiobmann und Spitzenkandidat Markus di Bernardo bestreitet, dass der Parteiwechsel auf interne Unstimmigkeiten zurückzuführen sei. Die Parteizugehörigkeit sei eine persönliche Entscheidung. Wenn jemand beschließe, diese "wie ein Kleidungsstück zu wechseln", müsse man das hinnehmen, erklärt di Bernardo.

Für den weiteren politischen Weg wünsche er Prisnig und der ÖVP alles Gute. Zugleich hält der FPÖ-Politiker fest, dass Prisnig für die Kandidatenliste bei der kommenden Gemeinderatswahl ohnehin nicht vorgesehen gewesen sei.

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ÖVP freut sich über prominenten Neuzugang

Ganz anders fällt die Reaktion bei der Volkspartei aus. Gemeindevorstand Adam Müller sieht im Wechsel des erfahrenen Kommunalpolitikers eine Verstärkung für sein Team. Müller betont, dass für ihn nicht entscheidend sei, aus welcher Partei jemand komme. Wichtig sei vielmehr, gemeinsam etwas für die Menschen in der Gemeinde bewegen zu wollen.

Auch ÖVP-Gemeindeparteiobmann Stefan Muden begrüßt Prisnig. Die Volkspartei schätze ihn als engagierten Kommunalpolitiker, dessen Erfahrung und Verbundenheit mit Wernberg eine Bereicherung seien.

SPÖ regiert mit absoluter Mehrheit

Politisch ist Wernberg derzeit klar von der SPÖ geprägt. Bei der Gemeinderatswahl 2021 erreichte die Partei von Bürgermeisterin Doris Liposchek 56,36 Prozent der Stimmen und sicherte sich damit 14 der insgesamt 23 Mandate.

Die ÖVP kam damals auf 19,52 Prozent, die FPÖ auf 16,52 Prozent. Beide Parteien erhielten jeweils vier Gemeinderatssitze. Der Wechsel Prisnigs ist damit auch im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf interessant: FPÖ und ÖVP lagen bei der letzten Wahl nur rund drei Prozentpunkte auseinander.

Ob die Volkspartei durch den prominenten Neuzugang zusätzliche Wähler gewinnen kann, wird sich bei der Gemeinderatswahl am 28. Februar zeigen. Fest steht vorerst: Nach 18 Jahren bei der FPÖ beginnt Harald Prisnig in Wernberg ein neues politisches Kapitel – diesmal an der Seite der ÖVP.