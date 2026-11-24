i Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Klagenfurt Frau öffnet Autotür – Radfahrer (71) schwer verletzt Ein 71-jähriger Radfahrer kam am Montagnachmittag in der Klagenfurter Innenstadt zu Sturz. Er prallte gegen die Tür eines Autos. Von André Wilding 24.11.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Öffnen einer Autotür hatte am Montag in der Klagenfurter Innenstadt folgenschwere Konsequenzen.

Ein 71-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall vermutlich schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

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Eine 49-jährige Autofahrerin hatte gegen 15 Uhr ihren Pkw auf einem Parkstreifen abgestellt und die Fahrertür einen Spalt geöffnet.

Genau in diesem Moment passierte der Pensionist mit seinem Fahrrad den Wagen. Mit der Lenkstange prallte der 71-Jährige gegen die Autotür und stürzte zu Boden.

Notarzt versorgte Verletzten

Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten, vermutlich aber schweren Grades.

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Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ihn die Rettung ins Klinikum Klagenfurt.