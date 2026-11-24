Das Öffnen einer Autotür hatte am Montag in der Klagenfurter Innenstadt folgenschwere Konsequenzen.
Ein 71-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall vermutlich schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.
Eine 49-jährige Autofahrerin hatte gegen 15 Uhr ihren Pkw auf einem Parkstreifen abgestellt und die Fahrertür einen Spalt geöffnet.
Genau in diesem Moment passierte der Pensionist mit seinem Fahrrad den Wagen. Mit der Lenkstange prallte der 71-Jährige gegen die Autotür und stürzte zu Boden.
Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten, vermutlich aber schweren Grades.
Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ihn die Rettung ins Klinikum Klagenfurt.