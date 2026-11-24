i Bundeskanzler Christian Stocker und Innenminister Gerhard Karner bei der Präsentation der Drohnenschutzstrategie. Sabine Hertel "Müssen vorbereitet sein" Kanzler warnt jetzt vor dieser Bedrohung für Österreich Am Dienstag präsentierte die Regierung eine gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie. "Drohnenangriffe sind die Bedrohung der Gegenwart", so der Tenor. Von Nicolas Kubrak 24.11.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Krieg in der Ukraine hat die moderne Kriegsführung grundlegend verändert. Drohnen haben massiv an Bedeutung gewonnen und bestimmen mittlerweile weite Teile des Geschehens auf dem Schlachtfeld. Sie kommen sowohl zur Aufklärung als auch bei Angriffen auf militärische Ziele und zivile Infrastruktur zum Einsatz.

Regierung stellt Drohnenstrategie vor

Auch Österreich zieht aus dieser Entwicklung seine Lehren. Am Dienstag präsentierte die Bundesregierung am Standort des Einsatzkommandos (KEO) Cobra in Wiener Neustadt die gesamtstaatliche Drohnenschutzstrategie für den zivilen und militärischen Bereich. Vor Ort waren u. a. Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

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Von links nach rechts: Innenminister Gerhard Karner, Bundeskanzler Christian Stocker, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Infrastrukturminister Peter Hanke. Sabine Hertel

Menschen sollen geschützt werden

Die Gesamtstrategie wurde in einem breiten Schulterschluss erarbeitet. Mit dabei waren das Innenministerium, das Verteidigungsministerium, das Mobilitätsministerium unter Einbindung des Kanzleramts, des Wirtschaftsministeriums, des Justizministeriums und des Wohnministeriums. Mitgewirkt haben außerdem Vertreter der Wirtschaft und von Betrieben lebenswichtiger Infrastruktur.

Mit der Strategie liegt nun eine strukturierte und gemeinsame Auseinandersetzung mit dem klaren Ziel vor, die Menschen in Österreich vor Gefahren durch Drohnen zu schützen.

Drohnenabwehr für Betriebe

Im 28 Seiten langen Strategieplan heißt es, "um die Fähigkeit zur Luftverteidigung zu optimieren", sei es notwendig, das Luftraumüberwachungssystem, das aktuell primär zur Abwehr bemannter Luftfahrzeuge ausgelegt ist, "umfassend weiterzuentwickeln". Ein Grundsatz der Drohnenschutzstrategie ist die Kooperation und Vernetzung zwischen den zentralen Akteuren wie Bundesheer, Polizei und Infrastrukturministerium.

Betriebe der kritischen Infrastruktur wie große Energieunternehmen sollen die Möglichkeit erhalten, von ihnen erkannte Drohnen bei entsprechender Bedrohung zu bekämpfen, etwa mittels elektronischer Maßnahmen.

Drohnen haben die moderne Kriegsführung grundlegend verändert. Sabine Hertel

Kanzler: "Müssen vorbereitet sein"

Bundeskanzler Christian Stocker betonte, dass es auf neue Herausforderungen die richtigen Antworten brauche. Gefahren müssten rechtzeitig erkannt und bekämpft werden. "Mit der neuen Drohnenschutzstrategie schaffen wir dafür eine gemeinsame Grundlage. Unser Ziel ist klar: Wir müssen bestmöglich vorbereitet sein, um die Menschen in Österreich vor Gefahren durch Drohnen zu schützen."

Auch Innenminister Karner unterstrich das Ziel, die Menschen in Österreich vor der Drohnengefahr zu schützen. "Durch ein gesamtstaatliches Lagebild und die Weiterentwicklung der technischen Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt", so der Minister.

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Tanner: "Größte Bedrohung der Gegenwart"

Verteidigungsministerin Tanner brachte die Lage auf den Punkt: "Drohnenangriffe sind die größte Bedrohung der Gegenwart. Darauf vorbereitet zu sein, ist eine Notwendigkeit. Erkennen, beurteilen, ausschalten! Das ist unsere Maxime."

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) hob die Bedeutung eines sicheren Luftraums hervor. "Ein sicherer Luftraum ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Chancen von Drohnen nutzen können. Gemeinsam mit der Austro Control sorgen wir für die sichere Integration in den Luftraum und liefern damit einen Beitrag zu dessen Schutz."