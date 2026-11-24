i Herbert Kickl wirft sich für Krampusse ins Zeug. iStock, Sabine Hertel Krampus-Gewalt von Migranten Kickl donnert: "Kein Platz für solche Individuen!" Attacken auf Krampusse und die Debatte um den Begriff "Wintermarkt" sorgen für politischen Wirbel. Nun legt FPÖ-Chef Herbert Kickl nach. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 14:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch vor dem Start in den Advent am Sonntag sorgt das heimische Brauchtum für innenpolitische Debatten. Nach mehreren gewaltsamen Zwischenfällen bei Krampusläufen und der Diskussion um die Bezeichnung von Christkindlmärkten meldet sich nun FPÖ-Chef Herbert Kickl mit deutlichen Worten zu Wort.

"In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Angriffen auf Brauchtumsveranstaltungen, oftmals durch Migrantengruppen. Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel!", so der Freiheitliche.

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Dann legt der blaue Parteichef nach: "Wir lassen uns unser Brauchtum nicht nehmen! Wem das nicht passt, der kann gerne seine eigene Kultur in seinem Heimatland ausleben. Für solche Individuen ist in Österreich kein Platz!"

Steinwürfe, Prügel und verletzte Krampusse

Tatsächlich kam es in den vergangenen Tagen bei mehreren Krampusläufen zu heftigen Zwischenfällen. Im oberösterreichischen Ansfelden musste ein Umzug vorzeitig abgebrochen werden. Jugendliche sollen laut Veranstalter Krampusse mit Steinen beworfen und körperlich attackiert haben. Drei Personen wurden verletzt.

Der Obmann des Brauchtumsvereins sprach von einer größeren Gruppe Jugendlicher, die mehrheitlich aus dem migrantischen Milieu stammen soll. Die Polizei konnte diese Darstellung in dieser Form allerdings nicht bestätigen.

Auch in Schörfling am Attersee eskalierte die Situation nach einem Krampuslauf. Vier Polizisten wurden bei einem Einsatz verletzt, zwei Männer festgenommen.

In Kärnten wiederum erlitt ein 21-jähriger Krampusläufer in Bad Kleinkirchheim schwere Verletzungen, nachdem ihn ein Zuschauer an den Hörnern gerissen hatte. In Wolfsberg wurde ein 31-jähriger Teilnehmer durch einen Faustschlag verletzt.

Auch "Wintermarkt" sorgt für blaue Empörung

Parallel dazu beschäftigt eine weitere Brauchtumsdebatte die heimische Innenpolitik: Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt oder doch Wintermarkt?

Bereits am Montag hatte Kickl klargestellt: "Für uns Freiheitliche heißt der Christkindlmarkt auch weiterhin Christkindlmarkt und nicht aus falsch verstandener Toleranz heraus Wintermarkt."

Video: Kunasek im "Heute"-Talk

Auch Steiermarks FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek bezog im Gespräch mit "Heute" klar Stellung. Für ihn steht fest: "Ich sage Weihnachts- oder Christkindlmarkt dazu!"

Eine flächendeckende Umbenennung der heimischen Christkindlmärkte steht allerdings nicht im Raum. Manche Wintermärkte tragen ihren Namen bereits seit Jahren, etwa weil sie auch nach Weihnachten geöffnet haben.