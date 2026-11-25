i Die Feuerwehr Groß-Enzersdorf trauert um einen jungen Kameraden. David wurde nur 16 Jahre alt. Seine Kameraden erinnern mit bewegenden Worten an ihn. Facebook/ FF Groß-Enzersdorf Er wurde nur 16 Jahre alt "Viel zu früh" – Große Trauer um jungen Feuerwehrmann Die Feuerwehr Groß-Enzersdorf trauert um einen jungen Kameraden. David wurde nur 16 Jahre alt. Seine Kameraden erinnern mit bewegenden Worten an ihn. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 07:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst im vergangenen Jahr wurde David Teil der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Enzersdorf, nun müssen seine Kameraden Abschied von ihm nehmen. Der Jugendliche ist mit nur 16 Jahren verstorben. In einem emotionalen Facebook-Beitrag gedenkt die Feuerwehr dem jungen Florianijünger.

"Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir Abschied von unserem Kameraden David nehmen, der im Alter von nur 16 Jahren viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde", schreiben die Einsatzkräfte.

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Feuerwehr nimmt Abschied

Im Zuge des Trachtenkirtags im Vorjahr war David der Feuerwehr beigetreten. Bei seiner Grundausbildung zeigte der Jugendliche großen Einsatz und viel Begeisterung.

"Sein Lächeln, sein Humor und sein Verantwortungsbewusstsein werden uns stets in Erinnerung bleiben", so die Feuerwehr.

In dieser schweren Zeit sprechen die Florianis der Familie und den Menschen, die David nahestanden, ihre Anteilnahme aus.