i FPÖ-Stadtrat Christian Brenner wirft nach dem Vorfall das Handtuch. Google Street View, FPÖ Niederösterreich Fußballer beschimpft Nach Rassismus-Eklat – FPÖ-Politiker tritt zurück Nach einem mutmaßlichen Rassismus-Eklat legt FPÖ-Stadtrat Christian Brenner sein Amt in Wilhelmsburg zurück. Gemeinderat bleibt er weiterhin. Von Niederösterreich Heute 25.11.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Feier des ASK Wilhelmsburg Ende Oktober soll die Lage in einem Lokal eskaliert sein. Demnach soll es nach dem Abspielen eines serbischen Liedes zu mutmaßlichen rassistischen und religionsbezogenen Beleidigungen gegen einige Spieler des Vereins gekommen sein – "Heute" berichtete.

Die Äußerungen seien damals vom Wilhelmsburger FPÖ-Sozialstadtrat und Landtagsabgeordneten Christian Brenner getroffen worden. Seitens des Vereins wurde mit einem Platzverbot gegen den Politiker reagiert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erklärung mit Bürgermeister

Gegenüber "Heute" erklärte er damals, dass er "nicht alleine" an der Situation beteiligt gewesen sei. Zudem seien in der betreffenden Nacht mehrere Personen aufgrund ihres Verhaltens aus dem Lokal verwiesen worden. Er habe nicht zu diesen gehört.

Dennoch hatte der Vorfall für den FPÖ-Mann nun Konsequenzen. Bürgermeister Peter Reitzner (SPÖ) und die Wilhelmsburger FPÖ haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, wonach sich Brenner für sein Verhalten entschuldige und sein Amt als Stadtrat niederlege, berichtete "Krone".

Brenner bleibt Gemeinderat

Sein Rückzug würde vom Bürgermeister respektiert werden. Laut Reitzner sei dies ein wesentlicher persönlicher Schritt, um verlorenes Vertrauen wieder herstellen zu können. Demnach übernehme Brenner die Verantwortung für den Vorfall.

Jedoch wird der FPÖ-Politiker weiterhin im Gemeinderat von Wilhelmsburg sitzen. Seine Nachfolge als Stadtrat soll Gerald Stiefsohn antreten. Er müsse allerdings noch vom Gemeinderat gewählt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Kein Platz für Diskriminierung

In der Causa seien nicht nur der Bürgermeister und die FPÖ eingebunden gewesen. Auch mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat seien Gespräche geführt worden. Des Weiteren wurde in der Erklärung betont, dass Diskriminierung, persönliche Herabwürdigung und Gewalt in der Gesellschaft keinen Platz hätten. Die Zusammenarbeit soll künftig – trotz verschiedener Meinungen – respektvoll und konstruktiv fortgesetzt werden.