i Unfalltragödie auf der A1 bei St. Valentin mit einem Skoda Fabia im Baustellenbereich iStock (Symbol); Google Street View ("Heute"-Montage) Neue Details zur Tragödie 18-Jährige stürzt aus Pkw – Autotür wird untersucht Nach dem tödlichen Sturz einer 18-Jährigen aus einem fahrenden Auto auf der A1 liegt das Obduktionsergebnis vor. En Gutachten soll Klarheit bringen. Von Niederösterreich Heute 25.11.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Tragödie sorgte österreichweit für Bestürzung: In der Nacht auf Donnerstag, 19. November, war eine 18-Jährige auf der Westautobahn (A1) bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) aus einem fahrenden Auto gestürzt. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Wie der ORF Niederösterreich am Mittwoch berichtete, liegt mittlerweile das Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft St. Pölten angeordneten Obduktion vor. Die junge Oberösterreicherin starb demnach an einem Leberriss. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben die bisherigen Ermittlungen laut Staatsanwaltschaft nicht.

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Sachverständiger soll Autotür untersuchen

Warum sich die hintere Autotür während der Fahrt öffnete, ist weiterhin unklar. Ein Kfz-technischer Sachverständiger soll nun unter anderem untersuchen, ob ein technischer Defekt vorlag. Auch ein Suizid kann laut Staatsanwaltschaft derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Tödlicher Unfall in der Nacht auf Donnerstag, 19. November i ?

Wie berichtet, war ein 18-jähriger Fahranfänger mit drei Freunden in einem Skoda Fabia in Richtung Linz unterwegs. Laut "Heute"-Infos und Zeugenangaben fuhr der Lenker im dortigen Baustellenbereich mit rund 80 km/h.

Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Alkotest ergab 0,0 Promille

Neben dem Opfer saß eine 16-Jährige auf der Rückbank. Beide Mädchen dürften laut Polizei nicht angegurtet gewesen sein. Ein Alkotest beim Lenker ergab 0,0 Promille.

Tiefe Trauer um 18-Jährige

Unterdessen sitzt der Schmerz über den Verlust der jungen Oberösterreicherin bei Angehörigen und Freunden tief. In zahlreichen emotionalen Trauerbekundungen nahmen sie Abschied von der 18-Jährigen.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tragödie dauern an.