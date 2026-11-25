i Am Donnerstag wird es im Großraum Wien kräftig schneien. Die GeoSphere Austria hat Warnstufe Orange ausgegeben. IMAGO / Anadolu Agency; GeoSphere Austria Hauptstadt als SCHNEEpizentrum Meteorologen stufen Schneewarnung für Wien hoch GeoSphere Austria warnt: Jetzt gilt bei Alarmstufe Orange für Wien und das Umland! Ab Donnerstagfrüh fällt Schnee, besonders im Verkehr droht Chaos. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird es für Wien und das Umland ernst: GeoSphere Austria hat die Schneewarnung für den Großraum Wien und angrenzende Gebiete auf Orange angehoben – die zweithöchste Warnstufe.

Am Donnerstag (26. November) sollen vom frühen Morgen bis in den Abend fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Besonders im Straßenverkehr rechnen die Meteorologen mit Behinderungen.

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Ausschlaggebend für die erhöhte Warnstufe sind neben der Schneemenge auch der ungewöhnlich frühe kräftige Schneefall in dieser Wintersaison im Osten Österreichs. Autofahrer sollten sich auf Schneefahrbahnen und längere Fahrzeiten einstellen.

Mittags könnte es besonders heftig schneien

Meteorologe Sigi Fink erwartet den stärksten Schneefall rund um die Mittagszeit und am Nachmittag. Der Schwerpunkt verlagert sich seinen Angaben zufolge rasch über Salzburg und Oberösterreich nach Niederösterreich und Wien. Regional hält er sieben bis 15 Zentimeter für möglich, stellenweise sogar bis zu 20 Zentimeter.

Wetterexperte Manuel Oberhuber nennt für Wien eine realistische Bandbreite von vier bis zwölf Zentimetern. Die genaue Schneemenge bleibt unsicher, weil das verantwortliche Italientief eine ungewöhnliche Zugbahn nimmt. Die offizielle GeoSphere-Warnung geht vorerst von fünf bis zehn Zentimetern aus.

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Schnee bis ins Flachland – Glatteis im Süden

Laut Unwetterzentrale (UWZ) intensiviert sich der Schneefall bereits in der Nacht auf Donnerstag und erreicht bis zum Morgen den Osten. In vielen Regionen fällt bis zum Abend Schnee; in Teilen der Steiermark, Kärntens sowie im Alpenvorland werden zehn bis 15 Zentimeter prognostiziert.

In Unterkärnten, der Südsteiermark und im Südburgenland droht zunächst stellenweise auch gefrierender Regen. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte österreichweit bei minus zwei bis plus drei Grad.

GeoSphere appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Tempo und Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen. Am Freitag lässt der Niederschlag vielerorts nach, es bleibt aber winterlich kalt.