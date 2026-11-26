i Eine dicke Schneedecke liegt über Österreich. Helmut Graf Seltenes Winter-Ereignis 18 Zentimeter in Wien! Schnee wie seit 1995 nicht mehr Der Winter hat Österreich im Griff, in Wien liegen 18 Zentimeter Schnee. In mehreren Regionen schneit es weiter, am Wochenende bleibt es eisig kalt. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine dicke Schneedecke hat sich am Donnerstag über Österreich gelegt. Mit Ausnahme der Bodenseeregion präsentiert sich das gesamte Land in winterlichem Weiß. Besonders im Osten sorgten die Schneemassen bereits in den Morgenstunden für massive Verkehrsbehinderungen.

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Meteorologen der Unwetterzentrale (uwz.at) haben mehrere Wetterwarnungen ausgegeben. Während die Intensität der Niederschläge in den Nordalpen und am Alpenostrand mittlerweile deutlich zurückgegangen ist, liegt der Schwerpunkt nun in einem Streifen vom Hausruck über den westlichen Donauraum bis ins Waldviertel.

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18 cm Neuschnee in Wien

Auch die Bundeshauptstadt hat der Wintereinbruch ordentlich erwischt. Mittlerweile werden in Wien 18 Zentimeter Schnee gemessen. Ebenso hoch ist die Schneedecke in Bad Vöslau.

Eine Gesamtschneehöhe von 15 Zentimetern ist in Wien im November eine Seltenheit. Zuletzt fielen am 7. November 1995 mindestens 15 Zentimeter Neuschnee an einem Novembertag in der Bundeshauptstadt – also vor 31 Jahren.

Mittlerweile schwächt sich der Schneefall in Wien zunehmend ab. Größere Neuschneemengen werden hier nicht mehr erwartet.

Hier schneit es noch stundenlang weiter

Noch nicht vorbei ist der Schneefall hingegen in einem Streifen von Nordtirol über das Innviertel bis ins Wald- und Weinviertel. Dort fällt auch in den kommenden Stunden häufig Schnee. Erst gegen den späten Abend lassen die Niederschläge allmählich nach.

Im Waldviertel sind aufgrund des mäßigen bis lebhaften Nordostwinds stellenweise auch Schneeverwehungen möglich.

Die Gesamtschneehöhe am Donnerstag (26. November) in Österreich UBIMET

Eistag in mehreren Regionen

Die Temperaturen erreichen am Donnerstag lediglich -2 bis +1 Grad. In einigen Regionen ist das Thermometer bislang nicht über den Gefrierpunkt geklettert. Bleibt die Temperatur den gesamten Tag unter null Grad, sprechen Meteorologen von einem Eistag.

In der Nacht auf Freitag fallen insbesondere zwischen dem Mühlviertel und dem Weinviertel sowie im äußersten Süden zeitweise noch Schneeflocken. Nennenswerte Neuschneemengen sind allerdings nicht mehr zu erwarten.

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Die Wetterprognose im Detail

Der Freitag startet vielerorts mit dichten Wolken und zeitweise leichtem Schneefall. Die Sonne zeigt sich nur selten, am ehesten sind am Nachmittag entlang des Alpenostrands Auflockerungen möglich. Dazu bläst ein mäßiger, stellenweise lebhafter und eisiger Nordwestwind. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen -3 und +2 Grad.

Eine deutliche Wetterbesserung ist vorerst nicht in Sicht. Hochnebelartige Bewölkung dominiert auch am Samstag, vereinzelt können weitere Schneeflocken fallen. Chancen auf etwas Sonnenschein bestehen hauptsächlich am Alpenrand.

Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen und weht überwiegend schwach, im Bereich der March und des Wiener Beckens auch mäßig. Mit Höchsttemperaturen zwischen -3 und +1 Grad bleibt es weiterhin winterlich kalt. Gebietsweise herrscht den gesamten Tag über Frost.