i ? U-Bahnen, Busse, Züge Ausfälle, Verspätungen! Totales Schnee-Chaos in Wien Der Schneefall sorgt am Donnerstag für Probleme bei den Öffis. Mehrere Züge, Buslinien sind betroffen – und auch bei den U-Bahnen hakt es. Von André Wilding 26.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Donnerstag in Wien mit den Öffis unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Der Wintereinbruch sorgt nämlich bereits seit den frühen Morgenstunden für Einschränkungen im öffentlichen Verkehr.

Vor allem bei den Buslinien kommt es aufgrund der Witterungsverhältnisse zu Verzögerungen und Fahrtbehinderungen. Für zahlreiche Fahrgäste könnte der Weg in die Arbeit oder zur Schule damit zur Geduldsprobe werden.

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Busse fahren nur auf Teilstrecken

Auf mehreren Buslinien kann der reguläre Betrieb derzeit nicht aufrechterhalten werden. So muss etwa die Linie 10A umgeleitet werden. Die Busse der Linien 35A, 38A und 39A sind unterdessen nur auf verkürzten Strecken unterwegs.

Auch drei U-Bahnlinien betroffen

Abseits der wetterbedingten Einschränkungen bei den Bussen gibt es auch im Wiener U-Bahn-Netz Probleme. Sowohl auf der U1 als auch auf der U2 kommt es aufgrund jeweils eines schadhaften Zuges zu unregelmäßigen Intervallen.

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Zugausfälle

Und auch bei den ÖBB sorgt der Schnee für Probleme. Wegen der derzeitigen Witterung sind zwischen Wien Praterstern Bahnhof (U) und Korneuburg Bahnhof Zugfahrten derzeit nur eingeschränkt möglich. Es kommt zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen bis zu 20 Minuten.

Die Bilder des Tages i ?

"Beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und Monitoranzeigen am Bahnsteig. Fahrgäste mit ÖBB-Tickets können zwischen Wien Liesing Bahnhof und Wien Praterstern Bahnhof (U) die Wiener Linien benutzen", teilen die ÖBB mit.