i Mehrere Buslinien hatten am Donnerstag mit dem Schnee zu kämpfen. Leserreporter Chaos wegen Wetter Schnee legt Wiener Öffis lahm – mehrere Busse betroffen Seit Donnerstagfrüh schneit es in der Bundeshauptstadt. Bereits im morgendlichen Berufsverkehr kommt es bei zahlreichen Buslinien zu Einschränkungen. Von Justine Gull 26.11.2026, 07:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist der Winter endgültig in Wien angekommen! Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags rieseln die Schneeflocken vom Himmel. Was bei vielen Wienern für winterliche Stimmung sorgt, wird für zahlreiche Öffi-Fahrgäste allerdings zur Geduldsprobe. Die aktuelle Wetterlage sorgt bereits für Einschränkungen im öffentlichen Verkehr.

Wie die Wiener Linien in ihrer Betriebsinformation mitteilen, kommt es aufgrund der aktuellen Wetterlage bei mehreren Buslinien zu unregelmäßigen Intervallen in beiden Fahrtrichtungen. Fahrgäste müssen sich daher auf abweichende Wartezeiten einstellen und sollten mehr Zeit für ihren Weg in die Arbeit oder Schule einplanen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch ein "Heute"-Leser wurde auf die Geduldsprobe gestellt. "Der erste Bus steckt bereits bei drei Zentimetern Schnee", erklärte der Wiener. Auf "Heute"-Nachfrage erklärte eine Pressesprecherin der Wiener Linien, dass es durch den Schnee zu Einschränkungen bei den Buslinien kommen kann. "Wir arbeiten aber mit unserem Winterdienst bereits daran die Einschränkungen möglichst klein zu halten", so die Pressesprecherin.

Mehrere Buslinien kurzgeführt

Besonders betroffen ist auch die Buslinie 38A in Wien-Döbling. Diese verkehrt lediglich zwischen dem Bahnhof Heiligenstadt und der Haltestelle Himmelstraße. Als Grund nennen die Wiener Linien die aktuelle Wetterlage im Bereich der Haltestelle Wagenwiese.

i ?

Auch die Buslinie 35A ist von der aktuellen Wetterlage betroffen. Die Busse verkehren derzeit nur zwischen der Station Spittelau und der Haltestelle Neustift, Agnesgasse. Grund dafür sind die Witterungsverhältnisse im Bereich der Rathstraße. Wann die Linie wieder auf ihrer gesamten Strecke unterwegs sein wird, ist derzeit nicht absehbar.

Die Buslinie 60A ist in Fahrtrichtung Liesing zwischen den Haltestellen Maurer Hauptplatz und Maurer Berg über die Maurer-Lange-Gasse und die Rodauner Straße umgeleitet. Grund dafür sind die Witterungsverhältnisse im Bereich der Lindauergasse.

Schneefall wird noch kräftiger

Eine Entspannung der Wetterlage ist vorerst nicht in Sicht. Im Laufe des Vormittags soll sich der Schneefall in der Bundeshauptstadt weiter verstärken. GeoSphere Austria hat für den Großraum Wien bereits die zweithöchste Wetterwarnstufe Orange ausgegeben.

i ?

Bis zum Abend werden laut GeoSphere Austria zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Anderen Prognosen zufolge könnten in den westlichen Außenbezirken sogar bis zu 15 Zentimeter zusammenkommen. Die Temperaturen bewegen sich rund um den Gefrierpunkt.