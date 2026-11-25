i Die NBA-Stars von morgen zu Gast in Wien! Von Freitag bis Sonntag steigt in der Bundeshauptstadt erstmals ein Turnier der "adidas NextGen EuroLeague". Mittendrin statt nur dabei: Talente zweier Wiener Klubs. adidas NextGen EuroLeague / Basketball Austria / A. Pichler Heimisches Juwel im Fokus Premiere! NBA-Stars von morgen wirbeln jetzt in Wien Wo einst Luka Dončić und Nikola Jokić glänzten, wollen nun Wiener Talente aufzeigen. Die "adidas NextGen EuroLeague" feiert in Österreich Premiere. Von Community Heute 25.11.2026, 21:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die NBA-Stars von morgen zu Gast in Wien! Von Freitag bis Sonntag steigt in der Bundeshauptstadt erstmals ein Turnier der "adidas NextGen EuroLeague". Acht U18-Teams kämpfen um ein Ticket für die nächste Qualifikationsrunde in Paris Ende Februar 2027.

Mit dabei ist auch Vienna Basketball, eine gemeinsame Nachwuchsauswahl des BC Vienna und der Vienna Timberwolves.

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Wiener Basketballer auf den Spuren von Dončić und Jokić

Der 2003 ins Leben gerufene Bewerb gilt als eine der wichtigsten Bühnen für internationale Basketball-Talente. Mit Luka Dončić, Nikola Jokić und Victor Wembanyama machten hier bereits spätere NBA-Superstars auf sich aufmerksam.

Die Wiener bekommen es in der Gruppenphase mit den London Lions, Orange1 Bassano und der renommierten US-Basketballakademie Prolific Prep zu tun. Letztere brachte unter anderem NBA-Star Jalen Green hervor.

Aus Rivalen werden plötzlich Partner

Besonders brisant: Mit dem BC Vienna und den Vienna Timberwolves machen zwei der erfolgreichsten Nachwuchsprogramme Österreichs seit Ende September gemeinsame Sache.

Die beiden Klubs bleiben im heimischen Jugendbereich eigenständig, wollen ihren Talenten aber gemeinsam eine sportliche Perspektive auf internationalem Niveau bieten. So sollen heimische Nachwuchshoffnungen länger in Österreich gehalten werden, anstatt frühzeitig ins Ausland abzuwandern.

"Kriegermentalität" – Wiener Basketballer im Fokus

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Wiener Basketball-Juwel Godfrey Asuke. Der Kapitän feiert sein Debüt in der NextGen EuroLeague und sammelt bereits bei den Profis des BC Vienna Spielpraxis. In elf Saisonspielen kommt der Youngster bei durchschnittlich 24 Minuten Einsatzzeit auf 4,9 Punkte, 3,6 Rebounds und 0,9 Assists.

Asuke besticht laut offizieller Aussendung des Veranstalters durch seinen Kampfgeist, enorme Schnelligkeit und Vielseitigkeit – er kann sowohl als Guard als auch als Forward eingesetzt werden und wird sogar als Spieler mit "Kriegermentalität" genannt.

Wiener Basketball hat große Pläne

Auch abseits des Nachwuchses hat der BC Vienna einiges vor. Am 9. Jänner 2027 gastiert der serbische Spitzenklub Partizan Belgrad zum ABA-League-Duell in der Wiener Stadthalle. Rund 10.000 Zuschauer werden erwartet – "Heute" berichtete.

Sportlich liebäugeln die Wiener bereits mit dem Einstieg in den EuroCup. Langfristig will der Klub sogar ein EuroLeague Final Four in die Bundeshauptstadt holen.

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Vorerst gehört die Bühne aber den Youngsters: Am Freitag um 9 Uhr fällt der Startschuss für das Nachwuchsturnier. Vor den Augen zahlreicher Scouts können die heimischen Talente zeigen, was in ihnen steckt.