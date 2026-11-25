i Der Preis für den Kaffee sorgte bei der Kundin für einen Schockmoment. Screenshot Google Maps/Leserreporter Gepfefferte Preise Kaffee-Schock! Frau zahlt 6,20 Euro für EINEN Espresso Michaela R. wollte bei einer Raststation in der Steiermark nur einen Kaffee trinken. Beim Bezahlen musste sie allerdings ordentlich schlucken. Von Maxim Zdziarski 25.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Kaffee für zwischendurch kann an Österreichs Autobahnen ganz schön ins Geld gehen! Das musste nun auch eine "Heute"-Leserin Michaela feststellen, die während ihrer Reise eine kurze Pause bei der Landzeit-Raststation in Kammern einlegte.

Die Frau bestellte einen kleinen Espresso. Als schließlich die Rechnung kam, staunte sie nicht schlecht: Satte 6,20 Euro wurden für den kurzen Kaffeegenuss fällig.

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Luxuspreise an der Autobahn

Es ist nicht das erste Mal, dass die Preise der Landzeit-Raststationen für Aufsehen sorgen. Ein Bier um 8,50 Euro, Mineralwasser für mehr als sechs Euro – die sportlichen Preise schmecken vielen Autofahrern so gar nicht.

Die Kundin fotografierte auch die Preisliste. Leserreporter

Was preislich eher in einem Nobelrestaurant erinnert, gehört bei der Autobahn-Gastronomie offenbar zum Alltag. Doch warum müssen Reisende für eine kurze Stärkung derart tief in die Tasche greifen?

Das sagt Landzeit zu den hohen Preisen

Der Betreiber verweist auf die besonderen Herausforderungen entlang der Autobahnen. Eine Raststation lasse sich demnach nicht mit einem gewöhnlichen Gasthaus im Ortszentrum vergleichen.

Während andere Gastronomiebetriebe Ruhetage einlegen können, müssen die Autobahnrestaurants auch an Wochenenden und Feiertagen für Reisende geöffnet sein. Lange Öffnungszeiten, höhere Personalkosten sowie aufwendige Warenlieferungen würden sich entsprechend auf die Kalkulation auswirken.

Hinzu kämen Kosten für Energie, Reinigung, Infrastruktur sowie Mieten und Abgaben im Zusammenhang mit den Autobahnstandorten.

Kurze Pause kann teuer werden

Für viele Autofahrer bleibt die Rechnung dennoch ein bitterer Beigeschmack. Gerade Familien, die auf dem Weg in den Urlaub eine Pause einlegen, bekommen die hohen Preise schnell zu spüren.

Wer mehrere Getränke und eine Kleinigkeit zu essen bestellt, muss entsprechend tief ins Börserl greifen. Und selbst wer nur einen kleinen Espresso trinken möchte, ist in Kammern bereits 6,20 Euro los.