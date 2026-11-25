i "Kein Platz für Gewalt!": Wiener Linien und Jazz Gitti setzen am Mittwoch ein wichtiges Zeichen. Leserreporter/Screenshot Instagram Wiener Linien "Kein Platz für Gewalt" Jazz Gitti und Wiener Öffis setzen Zeichen gegen Gewalt Auf der Minutenanzeige der Wiener Linien steht eine klare Botschaft. Fotos zeigen die Aktion, für die auch Jazz Gitti ihre Stimme erhebt. Von Justine Gull 25.11.2026, 07:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Mittwoch in einer Wiener Öffi-Station auf die Minutenanzeige schaut, bekommt neben den Abfahrtszeiten auch eine Botschaft zu lesen: "Kein Platz für Gewalt". Wie das aussieht, zeigen "Heute"-Leserreporter-Fotos aus der U3-Station Hütteldorfer Straße.

Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Mit der Aktion beteiligen sich die Wiener Linien an der UN-Kampagne "Orange the World". Ihr Appell an die Fahrgäste ist konkret: Wer sich bedrängt fühlt oder mitbekommt, dass jemand Hilfe braucht, soll sich Unterstützung holen.

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Jazz Gitti meldet sich per Durchsage

"Tramway foan is mei größte Freid, do kumm i unter d’Leut", sagt Jazz Gitti in einem Instagram-Beitrag der Wiener Linien. Wer am Mittwoch in einer Wiener U-Bahn-Station unterwegs ist, kann die Sängerin auch über die Lautsprecher hören. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen richtet sie einen Appell an die Fahrgäste: "Schau ma aufeinander, schau ma hin!"

Auf Instagram wird die Botschaft aufgegriffen. Das Öffi-Unternehmen bittet seine Fahrgäste, respektvoll miteinander umzugehen und Hilfe zu holen, wenn jemand bedrängt wird. Wer unsicher ist, ob eine Situation schon ein Notfall ist, soll im Zweifel lieber einmal öfter die Notruftaste drücken. Damit Öffifahren, wie es im Beitrag heißt, für alle eine Freude bleibt – auch für Frauen.

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So holst du in den Öffis Hilfe

Wer sich bedrängt fühlt oder beobachtet, dass jemand Hilfe braucht, kann am U-Bahnsteig den Notrufknopf am SOS-Würfel drücken. Er verbindet direkt mit der Leitstelle. In U-Bahn, Bim und Bus gibt es Notsprecheinrichtungen. Die Wiener Linien raten, im Zweifel lieber einmal zu viel Hilfe zu holen als einmal zu wenig.