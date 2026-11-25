i Seit geraumer Zeit kämpft der Wiener mit Schimmel in seinem Gemeindebau. Leserreporter Es geht um Tausende Euro Schimmel und Loch in Wand – Wiener fordert 6.600 Euro Ein Gemeindebaumieter erhebt schwere Vorwürfe gegen Wiener Wohnen. Trotz eines amtlichen Gutachtens musste er monatelang auf Reparaturen warten.

Justine Gull Von Maxim Zdziarski und 25.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schimmel an den Fenstern, eine völlig morsche Balkontür und ein mehr als vier Zentimeter breiter Spalt nach draußen: Für "Heute"-Leser Mario (39) aus Ottakring wurde die eigene Gemeindewohnung zum Albtraum. Über zwei Jahre hinweg kämpfte der Wiener gegen massive Baumängel in seiner Wohnung in der Eisnergasse.

Jetzt ist der Mieter mit seiner Geduld am Ende. Denn obwohl die Schäden amtlich dokumentiert wurden, lehnt Wiener Wohnen eine von ihm geforderte Mietzinsminderung ab. "Es ist skandalös", fasst der Betroffene zusammen.

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Vier Zentimeter breites Loch nach draußen

Die Zustände in der Wohnung waren laut dem Bewohner kaum auszuhalten. An den Küchenfenstern habe sich tief sitzender Schimmel gebildet, die Balkontür im Wohnzimmer sei morsch gewesen.

Besonders schlimm: Unter einer Fensterbank klaffte laut seiner Schilderung ein mehr als vier Zentimeter breiter Spalt direkt ins Freie. Im Winter sei dadurch ständig kalte Luft in die Wohnung geströmt. Die Folge: enorm hohe Heizkosten.

Die Mängel seien keineswegs bloß seine persönliche Wahrnehmung gewesen. Monatelang sei er jedoch von Wiener Wohnen ignoriert worden mit seinem Anliegen. Erst als er die Mieterhilfe einschaltete, kam Schwung in die Causa. Ein amtliches Gutachten der Magistratsabteilung 25 vom Mai 2024 hat anschließend die baulichen Schäden dokumentiert. "Aus Verzweiflung hab ich dann die Schlichtungsstelle hinzugezogen", erklärt Mario.

Reparaturen dauerten über ein Jahr

Kurzzeitig bestand Hoffnung: Ende August 2024 verpflichtete die Schlichtungsstelle Wiener Wohnen zur Behebung der Mängel. Doch auf die notwendigen Arbeiten musste der Wiener weiter warten. Die Küchenfenster seien erst im April 2025 ausgetauscht worden, die Arbeiten im Wohnzimmer sogar erst im Oktober 2025 erfolgt.

Im Schlafzimmer seien die Reparaturen bis heute nicht vollständig abgeschlossen. Die sind zwar nur kosmetischer Natur, müssten aber dennoch finalisiert werden. Für Mario ist es unverständlich, warum die Behebung der dokumentierten Schäden derart lange gedauert hat.

Wiener Wohnen lehnt Mietzinsminderung ab

Inzwischen hat der Betroffene eine Rechtsanwältin eingeschaltet. "Sie hat mir für diesen zweijährigen Albtraum eine gesetzliche Mietzinsminderung von 6.000,– bis 6.600,– Euro errechnet", erklärt der Wiener im "Heute"-Talk

Doch Wiener Wohnen habe seinen Antrag schriftlich abgelehnt. Die Begründung sorgt beim Mieter für Fassungslosigkeit: Es habe keine "wesentliche Beeinträchtigung" gegeben, heißt es in der Antwort der Hausverwaltung. Für den Wiener ein Widerspruch zu den zuvor festgestellten Baumängeln und der Entscheidung der Schlichtungsstelle.

Ob und in welcher Höhe tatsächlich ein Anspruch auf Mietzinsminderung besteht, ist damit allerdings noch nicht abschließend geklärt.

Mieter fürchtet Verjährung

Besonders belastend ist für den Mann auch die finanzielle Situation. Ein Gerichtsverfahren mit privater anwaltlicher Vertretung könnte ihn mehr als 10.000 Euro kosten. Eine Summe, die er sich nach eigenen Angaben nicht leisten kann.

Gleichzeitig läuft ihm die Zeit davon: Für die ersten geltend gemachten Ansprüche befürchtet er mit 13. Dezember 2026 den Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist. Deshalb hat er nun selbst einen Antrag bei der Schlichtungsstelle eingebracht. Der Wiener hofft nun auf eine Klärung und darauf, zumindest einen Teil seiner finanziellen Belastungen zurückzubekommen.

Mieter mit den Maßnahmen nicht zufrieden

Auf "Heute"-Anfrage nahm Wiener Wohnen ausführlich zu den Vorwürfen Stellung. Man sei im gegenständlichen Fall keineswegs untätig gewesen. Nachdem der Mieter Anfang 2023 erstmals Mängel an Fenstern und Türen sowie Feuchtigkeitseintritte gemeldet hatte, seien mehrere Besichtigungen durchgeführt und Instandsetzungsmaßnahmen veranlasst worden.

Da der Mieter mit den Maßnahmen nicht zufrieden gewesen sei, landete der Fall schließlich bei der Schlichtungsstelle. Diese habe den Forderungen des Wieners allerdings nur teilweise stattgegeben.

Arbeiten zogen sich über Monate

Unter anderem wurden die Erneuerung von Dachflächenfenstern sowie Instandsetzungsarbeiten an weiteren Fenstern und einer Balkontür aufgetragen. Mehrere andere Forderungen des Mieters, darunter die Entfernung geringfügiger schwarzer Verfärbungen, wurden hingegen abgelehnt.

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Aufgrund eines notwendigen Vergabeverfahrens, witterungsbedingter Einschränkungen sowie wiederholter Terminabstimmungen hätten sich die Arbeiten über einen längeren Zeitraum erstreckt. Wiener Wohnen bedauere die Verzögerungen. Im Juli 2025 meldete das beauftragte Tischlerunternehmen schließlich den Abschluss der aufgetragenen Arbeiten.

Keine Mietzinsminderung für Wiener

Mittlerweile beschäftigt sich die Schlichtungsstelle erneut mit dem Fall. Offen sei derzeit noch die Frage möglicher weiterer Maßnahmen im Bereich einer Balkontür. Laut einem Gutachten der MA 25 liege jedoch weder eine ernsthafte Schädigung der Bausubstanz noch eine relevante Einschränkung der Nutzbarkeit der Wohnung vor.

Auch die Forderung nach einer Mietzinsminderung wurde von Wiener Wohnen nach einer rechtlichen Prüfung abgelehnt. Die bloße Feststellung von Mängeln begründe nicht automatisch einen Anspruch darauf. Entscheidend sei vielmehr, in welchem Ausmaß die Nutzbarkeit der Wohnung tatsächlich eingeschränkt sei.

Aus Sicht von Wiener Wohnen liege eine solche wesentliche Beeinträchtigung im gegenständlichen Fall nicht vor. Der Ausgang des laufenden Schlichtungsverfahrens bleibt indes abzuwarten.