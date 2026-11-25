i Am Mittwochvormittag sorgte ein Auffahrunfall für Verspätungen im Öffi-Verkehr. Leserreporter Linie 14A Bus gegen Bus! Crash sorgt für längere Wartezeiten Ein Verkehrsunfall in der Wiener Neubaugasse sorgt am Mittwochvormittag für Einschränkungen im Öffi-Verkehr. Von Community Heute 25.11.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung am Mittwochvormittag im Wiener Öffi-Verkehr! In der Neubaugasse kam es zu einem Auffahrunfall. Dieser hatte auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr.

Unregelmäßige Intervalle

Auf "Heute"-Anfrage bestätigten die Wiener Linien den Vorfall. Demnach kam es am Mittwoch gegen 10.15 Uhr im Bereich der Haltestelle Neubaugasse zu einer Kollision zwischen zwei Bussen der Linie 14A. Einer der Busse rollte aus bislang unbekannter Ursache auf den Vorderbus auf.

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Glücklicherweise ging der Auffahrunfall glimpflich aus: Laut den Wiener Linien wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Auswirkungen hatte der Vorfall allerdings weiterhin auf den Öffi-Verkehr.

Auf der Linie 14A kam es in beiden Fahrtrichtungen zu unregelmäßigen Intervallen. Fahrgäste mussten daher mit abweichenden Wartezeiten rechnen.