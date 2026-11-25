Vertuschung, Hetze, Propaganda, Aufruf zu Gewalt gegen Demonstrierende: Jahrelang schürte der Eigentümer und Chefredakteur des Vucic-freundlichen Mediums "Informer" Hass und Desinformation, am Mittwoch wurde er festgenommen.
Er gilt als einer der engsten Unterstützer des ehemaligen serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić – nun ermittelt die Justiz gegen ihn. Dragan J. Vučićević, Eigentümer und Chefredakteur des regimefreundlichen Mediums "Informer", wurde am Mittwochvormittag in Belgrad festgenommen.
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Nur rund 50 Meter von seiner Redaktion entfernt sollen Polizisten den Medienmacher abgefangen haben. Anschließend wurde er auf eine Polizeistation im Belgrader Stadtteil Voždovac gebracht.
Die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigte mittlerweile die Festnahme. Gegen Vučićević wird wegen des Verdachts der wiederholten Verursachung von Panik und Unruhen sowie der Behinderung der Justiz ermittelt.
Der Medienunternehmer kann bis zu 48 Stunden in Polizeigewahrsam bleiben. Bereits am Donnerstag soll er der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden. Welche konkreten Handlungen ihm vorgeworfen werden, ist bislang unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Für tumultartige Stimmung sorgte die Nachricht im serbischen Parlament. Ausgerechnet Ex-Präsident Aleksandar Vučić gab die Festnahme seines medialen Verbündeten während einer Sitzung bekannt. Abgeordnete der Studentenliste quittierten die Nachricht mit Applaus.
Vučić reagierte empört. Er behauptete, der Medienmacher sei lediglich wegen seiner journalistischen Arbeit festgenommen worden. Mehrere Abgeordnete seiner Partei versammelten sich anschließend vor der Polizeistation, um ihre Solidarität zu bekunden.
Auch der Sohn des Festgenommenen, der selbst Parlamentsabgeordneter ist, sprach von politischer Verfolgung.
Vučićević zählt seit Jahren zu den prominentesten medialen Unterstützern von Aleksandar Vučić. Über seine Boulevardzeitung und seinen TV-Sender "Informer" attackierte er immer wieder Oppositionelle und Teilnehmer der regierungskritischen Studentenproteste.
Die Festnahme erfolgt in einer politisch brisanten Phase: Nach der Wahlniederlage von Vučićs Partei im Oktober steht Serbien vor einem politischen Umbruch. Die siegreiche Studentenliste hat angekündigt, mutmaßliche Korruption und organisierte Kriminalität aufarbeiten zu wollen.
Nun gerät auch einer der einflussreichsten Medienmacher des Landes ins Visier der Justiz. Am Donnerstag soll Vučićević der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.