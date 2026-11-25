i Der Verdächtige soll mit einem Lieferwagen unterwegs sein. Bild: iStock Suche nach Zeugin Entführungsversuch? Mädchen fast in Auto gezerrt Es ist der Albtraum aller Eltern, die sich am Montag in Eisenstadt ereignete. Ein Mann soll versucht haben, ein Mädchen in einen Wagen zu zerren. Von Maxim Zdziarski 25.11.2026, 14:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein äußerst beunruhigender Vorfall soll sich am Montagnachmittag mitten in Eisenstadt ereignet haben. Gegen 13.40 Uhr war ein Mädchen in der Josef-Haydn-Gasse unterwegs, als plötzlich ein weißer Lieferwagen neben ihm stehen geblieben sein soll.

Was danach passiert sein soll, ist der Albtraum aller Eltern: Ein unbekannter Mann soll das Mädchen angesprochen haben, aus dem Fahrzeug gestiegen sein und versucht haben, das Kind in den Lieferwagen zu ziehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mädchen wehrte sich mit Tritten

"Der Lieferwagen blieb neben meiner Tochter stehen. Ein Mann sprach sie an, stieg aus, packte sie am Arm und wollte sie ins Auto ziehen", schildert die schockierte Mutter den Vorfall.

Das Mädchen setzte sich laut seiner Mutter zur Wehr und trat nach dem Unbekannten. In diesem Moment näherte sich glücklicherweise ein weiteres Auto. Daraufhin soll der Mann von dem Kind abgelassen haben. "Gott sei Dank kam danach noch ein Auto", so die Mutter.

Mutter sucht dringend nach Augenzeugin

In dem zweiten Fahrzeug soll eine Frau gesessen haben, die den Vorfall möglicherweise beobachtet hat. Nach dieser Lenkerin sucht die Familie nun dringend. "In dem anderen Auto saß eine Dame, sie ist vermutlich eine Augenzeugin und wir suchen hier nach ihr", berichtet die Mutter.

Mit einem öffentlichen Aufruf hofft die Familie nun, die unbekannte Autofahrerin ausfindig machen zu können. "Zum Schutz unserer und anderer Kinder bitte teilen, vielleicht meldet sich diese Dame."

Die Pressestelle der burgenländischen Polizei konnte gegenüber "Heute" den Vorfall zum Teil bestätigen. Ein Unbekannter soll ein Mädchen angesprochen haben – den konkreten Entführungsversuch konnte man jedoch nicht bestätigen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind aktuell im Gange.