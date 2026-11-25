i Ein Attacke auf einen Malteser sorgte in Wien für Aufregung. Screenshot Google Maps/iStock "Mehrfach entschuldigt" Tödliche Hunde-Attacke in Wien – jetzt spricht Besitzer Zwei Presa Canarios attackierten am Sonntag einen kleinen Malteser in Wien-Donaustadt. Nun meldet sich der Besitzer der beiden großen Hunde zu Wort. Von Justine Gull 25.11.2026, 15:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die tödliche Hunde-Attacke in der Santifallerstraße in der Wiener Donaustadt sorgte für Aufregung. Wie berichtet, wurde am Sonntagabend ein kleiner Malteser von zwei großen Hunden der Rasse Presa Canario attackiert und tödlich verletzt. Sowohl die 20-Jährige, die mit den beiden Hunden unterwegs war, als auch der 68-jährige Begleiter des Maltesers wurden angezeigt.

Nun meldet sich der Partner der 20-Jährigen und Besitzer der beiden Presa Canarios gegenüber "Heute" zu Wort. Er schildert die dramatischen Geschehnisse aus Sicht seiner Partnerin.

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"Meine Partnerin rief sogar laut um Hilfe"

Die 20-Jährige sei am Sonntagabend mit den beiden angeleinten Hunden spazieren gewesen. In einer Babytrage habe sie zudem das gemeinsame, erst zwei Monate alte Kind bei sich gehabt. Plötzlich sei der nicht angeleinte Malteser bellend auf die junge Mutter zugelaufen.

Seinen Angaben zufolge habe seine Partnerin noch versucht, sich mit den beiden Hunden von der Situation zu entfernen. Der kleine Vierbeiner sei ihr jedoch nachgelaufen. Mehrfach habe sie den 68-Jährigen aufgefordert, den Malteser zurückzunehmen.

"Meine Partnerin rief sogar laut um Hilfe und machte ausdrücklich darauf aufmerksam, dass sie ein Baby bei sich habe und Hilfe benötige", schildert der Familienvater. Die junge Mutter habe in diesem Moment auch Angst um die Sicherheit ihres Kindes gehabt.

"Hat sich mehrmals entschuldigt"

Nach dem Vorfall habe die junge Mutter sofort das Gespräch gesucht. "Sie hat den Hundebesitzer angesprochen und sich mehrfach, sogar wiederholt, für das Geschehene entschuldigt", schildert der Mann gegenüber "Heute". Der Begleiter des Maltesers habe ihr daraufhin sinngemäß gesagt, dass sie gehen könne. Erst danach habe sich die 20-Jährige entfernt.

Nie Probleme gehabt

Seit mittlerweile zwei Jahren seien die beiden Presa Canarios Teil der Familie. Bereits als Welpen seien die Tiere zu ihnen gekommen. Vergleichbare Vorfälle habe es bislang laut dem Besitzer nicht gegeben.

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"Sie waren immer ausgesprochen brav, ruhig und unauffällig", erzählt er. Seine Partnerin sei regelmäßig alleine mit den beiden Hunden spazieren gegangen – auch mit dem gemeinsamen Baby. Viele Anrainer würden die Tiere bereits kennen.

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Der Familienvater vermutet, dass sein Hund in der konkreten Situation instinktiv auf eine wahrgenommene Gefahr reagiert habe. Ob dies tatsächlich der Auslöser für die Attacke war, ist allerdings nicht geklärt. Den tragischen Tod des kleinen Vierbeiners wolle die Familie keineswegs verharmlosen.