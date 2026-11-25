i Er gilt als einer der treuesten Schergen des ehemaligen serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, am Mittwochvormittag wurde er verhaftet. REUTERS Das Protokoll Vucics Propaganda-Boss verhaftet – die größten Skandale Der Boss des serbischen Mediums "Informer" sitzt hinter Gitter. Er soll wiederholt Panik und Unruhen ausgelöst sowie die Justiz behindert haben. Von Community Heute 25.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er gilt als einer der treuesten Schergen des ehemaligen serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, am Mittwochvormittag wurde er verhaftet: Herausgeber und Chefredakteur des serbischen Mediums "Informer", Dragan J. Vučićević, sitzt hinter Gitter. Seine Skandal-Akte.

Dragan J. Vučićević sorgte spätestens mit umstrittenen Aussagen in Live-Schaltungen im Zuge des Einsturzes des Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024 für Empörung. Besonders gut dokumentiert sind folgende Fälle:

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1. Falschmeldungen über Tragödie mit 16 Toten

Unmittelbar nach der Katastrophe verbreitete sein Medium "Informer" die Behauptung, das eingestürzte Vordach sei nicht Teil der Sanierungsarbeiten am Bahnhof gewesen. Diese Darstellung wurde später widerlegt. Auch die damalige Staatsspitze hatte die Behauptung aufgegriffen.

2. Opposition als "Aasgeier" dargestellt

Bereits einen Tag nach der Tragödie stellte "Informer" Oppositionelle als Aasgeier dar, die den Tod der Opfer politisch ausschlachten würden. Vučićević selbst verwies bei einem TV-Auftritt am 3. November auf vergleichbare Unglücke in anderen Ländern und argumentierte gegen eine Politisierung der Katastrophe.

3. Studenten als Extremisten bezeichnet

Vučićević bezeichnete protestierende Studenten als Extremisten. Seine Medien veröffentlichten zudem Namen und Fotos von Demonstranten, versehen mit abwertenden Beschreibungen. Die Protestbewegung wurde als Versuch einer Farbrevolution und der Auslösung eines Bürgerkriegs dargestellt.

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4. Gesundheitszustand einer Studenten-Mutter öffentlich thematisiert

Im März 2025 sprach Vučićević live im Fernsehen über den Gesundheitszustand der Mutter des protestierenden Studenten Davud Delimeđac. Der Auftritt war ein konkreter Auslöser für eine Demonstration vor der "Informer"-Zentrale am 29. März 2025.

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5. Studenten paramilitärische Pläne unterstellt

Ende Mai 2025 behauptete Vučićević, die Demonstranten hätten paramilitärische Einheiten gebildet, deren Ziel ein Blutvergießen an den Universitäten sei.

Laut Faktencheckern ging dies aus dem von ihm als Beleg herangezogenen Dokument jedoch nicht hervor. Nicht einmal dessen Urheberschaft durch Studenten war bestätigt.

Besonders schockierend: Im Zuge einer Live-Schaltung Ende Juni 2025 sagte der Informer-Boss im Zuge eines Studentenprotestes:

„Ihr Gesindel, ich verfluche eure verlogene, terroristische Großmutter! Verprügelt sie, brecht ihnen die Rippen, nehmt die Organisatoren fest – dann wird es ihnen nicht mehr einfallen, so etwas zu tun.“ Dragan J. Vučićević

6. Angebliche Abspaltung der Vojvodina

"Informer" verbreitete die Darstellung, wonach die Tragödie von Novi Sad instrumentalisiert werde, um die Vojvodina von Serbien abzuspalten. Laut einer wissenschaftlichen Untersuchung wurden einer Oppositionspolitikerin dabei Aussagen zugeschrieben, die sie so nie getätigt hatte.

7. "Ustascha" – totes Novi-Sad-Opfer beleidigt

Nach der Parlamentswahl verlangten Dutzende Serben nach der Wahl-Niederlage von Vučić eine Entschuldigung von seinem Schergen, dem Informer-Boss. Dem Chefredakteur wird vorgeworfen, Regierungsgegner und protestierende Studenten gezielt diffamiert und als "Ustascha" – eine Bezeichnung für kroatische Faschisten – beschimpft zu haben. Immer wieder streute Ex-Präsident Aleksandar Vučić die Erzählung, Serbien sei von "ausländischen Faktoren" unterwandert.

Unter den Demonstranten war auch Dijana Hrka (rechts im Bild), deren Sohn 2024 beim Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad ums Leben kam. REUTERS

Unter den Demonstranten war auch Dijana Hrka, deren Sohn 2024 beim Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad ums Leben kam. Die Mutter des Katastrophenopfers Dijana Hrka aus Novi Sad wirft dem TV-Chef vor, sogar ihren toten Sohn als "Ustascha" beschimpft zu haben.

Informer-Chef Vučićević berief sich stets auf die Meinungsfreiheit, witterte einen Angriff auf seinen Sender und inszenierte seinen Widerstand gegen die verhängten Mediensanktionen als Kampf für das Recht, anders zu denken.